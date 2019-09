Festival delle Corrispondenze, finale in bellezza con il matematico Odifreddi e tanto altro ancora

Chiusura in bellezza per l'VIII edizione del Festival delle Corrispondenze. Sul palco della suggestiva piazzetta Sant'Andrea di Monte del Lago, domenica 8 settembre, alle 22, arriva infatti il matematico Piergiorgio Odifreddi. Il saggista arriva al Trasimeno con un testo scritto appositamente per il Festival delle Corrispondenze e in linea con il tema di questa edizione: Lettere e scienze. Odifreddi si esibirà con il monologo dal titolo la comunicazione matematica, da Archimede a internet.

Domenica è anche il giorno della cerimonia di premiazione della XXI edizione del premio Vittoria Aganoor Pompilj per la sezione riservata a componimenti inediti in forma di lettera.

La giornata di chiusura del festival comincia alle 11, presso la sala conferenze di Villa Aganoor, con due appuntamenti a cura del Festival del Medioevo di Gubbio dedicati a scienza, profetismo ed evoluzione medica a cura di Alessandro Vanoli e Federico Fioravanti. Durante la mattinata sono previsti anche momenti ludico didattici per i bambini a cura di Rinoceronte Teatro. Alle 16 è invece la volta della presentazione del libro di Roberto Contu “Anni di piombo, penne di latta” (Aguaplano libri). Chiudono il pomeriggio due importanti incontri: il monologo su Rita Levi Montalcini di Valeria Patera e la conferenza sull'epistolario di Galileo con i professori Umberto Bottazzini e Lino Conti.

Dalle 19.30 tutti a tavola con la Zzurla – cena a lume di candela. L'evento è organizzato e promosso dal Comune di Magione – Ufficio cultura.