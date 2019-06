Il Festival del Cammino di Francesco a cura di Progetto Valtiberina

A Sansepolcro tre giorni di spettacoli, arte, storia, cultura, musica e convegni, pensati per tutti coloro che si mettono sulle tracce di Francesco alla ricerca di un senso profondo e più alto del vivere. I temi dell’inclusione dell’altro, del rispetto del Bene Comune e dell’ambiente sono il filo conduttore di questa terza edizione.

Da Massimo Cacciari a Giancarlo Giannini, da Michele Serra, a Stefano Zamagni e poi ancora Telmo Pievani e la Banda Osiris. Sono solo alcuni dei grandi nomi attesi a Sansepolcro, dal 7 al 9 giugno, per il Festival dei Cammini di Francesco.

Camminare significa incontrare la natura e riscoprire l’anima; è la ricerca ancestrale dell’essere umano, la ricerca di un senso profondo e più alto del vivere.

Con il Festival dei Cammini di Francesco si vuole celebrare tutto questo. Tre giorni di spettacoli, arte, storia, cultura, musica e convegni, a Sansepolcro. Un appuntamento pensato per tutti coloro che si mettono sulle tracce di Francesco per motivi naturalistici, religiosi, culturali, spirituali o sportivi.​

L’inclusione, l’ambiente e il Bene Comune​

I temi dell’inclusione dell’altro, del diverso e del rispetto del Bene Comune e dell’ambiente sono il filo conduttore di questa terza edizione. Ancora una volta è la vita di San Francesco ad ispirarci. È da qui che ci rimettiamo in cammino, per riflettere su una comunità più ricca in senso umano ed ambientale.​

Perché a Sansepolcro?

Perché si trova in un territorio che è al centro del cammino francescano, punto di incontro fra culture, forme d’arte e tradizioni. Una terra connotata anche dalla sequenza dei suoi paesaggi che dalle sorgenti del Tevere all’Alpe della Luna evocano una cultura immateriale fatta di tradizioni antiche e di umanità.​

Progetto Valtiberina

Il Festival dei Cammini di Francesco è organizzato da Progetto Valtiberina, associazione di promozione sociale che lavora per costruire una crescita qualitativa economicamente valida, ecologicamente sostenibile e socialmente equa per il proprio territorio.

Per avere maggiori informazioni su luoghi e orari degli appuntamenti vai al sito https://www.festivaldeicammini.progettovaltiberina.it/project