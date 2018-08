Festival Todi, la sua storia e le sue grandi canzoni: Ornella Vanoni voce, parole e poesia

Le previsioni meteo su Todi, che annunciano per la sera di Domenica 2 Settembre pioggia e un sensibile calo delle temperature, hanno obbligato gli organizzatori e la produzione a spostare da Piazza del Popolo al Teatro Comunale di Todi l’atteso concerto di Ornella Vanoni in programma per le ore 21.30. La decisione è stata presa allo scopo di evitare un possibile annullamento dell'ultimo momento e per consentire al pubblico di poter fruire del concerto in una location altrettanto prestigiosa. L'ufficio ticketing provvederà alla ricollocazione dei posti già venduti, che saranno assegnati al botteghino del teatro dalle ore 17,00 del 2 settembre.

Eventuali rimborsi dei biglietti acquistati possono essere richiesti entro e non oltre le ore 12 del 2 settembre presentando il titolo di ingresso integro nei punti vendita dove è stato acquistato o inviando una mail al circuito di competenza. “La dimensione teatrale dell'interpretazione di Ornella Vanoni – dichiara Daniela De Paolis, Direttore generale Todi Festival – renderà ancora più coinvolgente questo concerto dal titolo “La mia Storia”. La decisione di spostare il concerto è stata condivisa con l’Amministrazione Comunale che ringraziamo per la sua rinnovata ed indispensabile collaborazione”. I biglietti sono ancora in vendita sul circuito TicketItalia e presso la biglietteria del Teatro Comunale di Todi.

ORNELLA VANONI - LA MIA STORIA

Teatro Comunale | Domenica 2 settembre | Ore 21.00

con Roberto Cipelli al pianoforte, Bebo Ferra alla chitarra, Lori Leo Lari al contrabasso, Piero Salvatori al violoncello.