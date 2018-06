Il primo festone dell'Università per Stranieri di Perugia: ingresso gratis, il programma

Arriva la prima festa dell'Università per Stranieri di Perugia. L'appuntamento è per venerdì 29 giugno alla Palazzina Valitutti, al campus dell'Unistrapg, dalle 19. La promessa degli organizzatori: "Sarà una serata favolosa".



Il programma - L'ingresso è gratuito. Si comincia dalle 19 con l'apericena. Alle 20.30 via al torneo di Beer Pong. Dalle 21 musica live con "B-Twins" "Il Ponte degli Asini" e "Known Physics". Dalle 22.30, invece, dj-set con Mr. Joint Selecta e Sealow, direttamente dalla family di Astarbene - Roma. Imperdibile.