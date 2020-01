Festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale: tutte le celebrazioni del 23 Gennaio a Perugia

Giovedì 23 gennaio si celebra in tutta Italia la festa di San Sebastiano, patrono del corpo della polizia locale.

Per l’occasione, come ogni anno, anche a Perugia è previsto un programma intenso che prenderà il via alle ore 10 in Duomo. Ecco il dettaglio degli appuntamenti:

ore 10.00 santa Messa in Duomo;

ore 11 presso la sala dei Notari, consegna premi borsa di studio Elisabetta Innocenzi;

ore 11.15 consegna raccolta offerte per il Reparto Oncologico dei Perugia;

ore 11.30 consegna targhe ai Vigili Urbani andati in pensione;

ore 11.45 presentazione dell’attività da parte del Comandante Nicoletta Caponi.