Festa di san Biagio, patrono degli smartphone

Grandi festeggiamenti a Città di Castello, nella parrocchia di Nuvole, in onore di San Biagio, patrono della gola, la cui festa liturgica cade il 3 Febbraio. Oltre alle premiazioni del concorso “ CELLULARI E BUONE NOTIZIE”, lo scorso 6 febbraio, presso la sala conferenze del Seminario di Città di Castello, si è svolto un incontro guidato da esperti, sul corretto uso dei cellulari e sulle possibili conseguenze negative che quetsi possono portare alla salute, sia fisica che psichica.

Poi domenica 9 Febbraio alle 9,30 si svolgerà in parrocchia la premiazione del suddetto concorso; seguirà il programma religioso con la recita del santo Rosario alle 10,45 e la Santa Messa alle 11.15, con la benedizione dei bambini e della gola. Al termine ci sarà anche la benedizione le biade degli animali e dei cellulari, di cui san Biagio è il protettore, avendo operato un miracolo in un bambino che stava morendo soffocato.

Sarà poi distrobuita la preghiera a san Biagio per un corretto e sano uso dei nuovi mezzi tecnologici. La benedizione di Dio, per i credenti, è una richiesta di intervento di Dio su persone, situazioni, cose che per ognuno di noi sono particolarmente importanti.