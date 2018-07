Festa del Parco della Pescaia, dalle 17 alle 23 tanti giochi per bimbi e famiglie

Ada Umbria (Associazione diritti degli anziani) e Siulp (sindacato italiano unitario lavoratori Polizia), con il patrocinio del Comune di Perugia, hanno organizzato per la giornata di mercoledì 11 luglio la “festa al parco della Pescaia”, dalle 17 alle 23. Il programma: dalle 17 alle 19 “Tutti in gioco”, laboratori e giochi per bambini a cura del consorzio Auriga; alle 19 spettacolo per bambini “favole calde, favole fredde – tutti i bambini sono buoni”, con Mirko Revojera; alle 19.45 sfiziosità: assaggi, panini. Alle 21 saluto del sindaco Andrea Romizi e spettacolo musicale a cura della band “Centro- sud”.