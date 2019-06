Festa Paesana di Collestrada, fra tradizione, buona cucina e divertimento

Non solo una sagra, ma molto di più. Così si presenta la 33° edizione della Festa Paesana di Collestrada, in programma dal 28 Giugno al 7 Luglio. Oltre alla migliore gastronomia umbra, tanti gli spettacoli in programma, tra cui quello dei 7 Cervelli lunedì 1 Luglio. Musica giovane al Disco pub e possibilità di prenotazione ai tavoli per gustare le pietanze della cucina.