"Suona la nostra canzone, Sam": jam e playlist di quartiere in centro a Perugia

"Suona la nostra canzone, Sam!". Questo è il 'nome' dato dall'associazione Fiorivano le viole alla domenica di note organizzata oggi in occasione alla 39ª Festa europea della Musica. Una festa che nel pomeriggio (dalle ore 16 alle ore 22) sarà celebrata con interventi musicali spontanei all'aperto nei pressi del Piccolo Auditorium Balena in via Cartolari, come si legge nel manifesto dell'iniziativa (il disegno di Saverio Montella è dedicato ad Anarcha, Lucy e Betsy, tre schiave vittime di crudeli esperimenti medico-ginecologici in America tra il 1846 e il 1849).

"La musica del vicino è sempre la più bella! Porta la tua canzone preferita sul balcone e faccela sentire - dicono gli organizzatori -. Animiamo la strada con il meglio dei nostri ascolti in un'unica grande playlist di quartiere". Si comincia alle ore 16 con un piccolo saggio di archi e letture di poesie animate da musica. A seguire nel pomeriggio interventi musicali a cura degli amici di 'Cavelab Music Factory' e poi jam session aperta fino alle 22. "Chi vuole può portare il proprio strumento per improvvisare interventi musicali in alcuni punti da noi individuati. Gli abitanti potranno portare sul proprio balcone la loro canzone preferita per creare un'unica grande playlist di quartiere". Il tutto, ovviamente, nel rispetto delle normative anti-Covid: "Raccomandiamo a tutti di rispettare le norme di precauzione vigenti: obbligo di indossare la mascherina e distanza di almeno un metro".