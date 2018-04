Tutto il ricco programma della festa di Primavera a Castiglione del Lago tra colori, profumi, buon cibo e allegria

Presentazione ufficiale questa mattina per la "Festa di Primavera e delle Strade Dipinte" edizione 2018, la manifestazione che dall'11 al 15 aprile darà ufficialmente il via alla bella stagione di Castiglione del Lago, con un programma ricco di fiori, colori, musica, profumi e all'insegna delle produzioni tipiche e del buon cibo locale. La manifestazione quest'anno è organizzata dall'associazione di promozione sociale "Eventi Castiglione del Lago", in stretta collaborazione con tante associazioni di volontariato sociale, culturale e sportivo. Una gestione collegiale e aperta al contributo attivo e propositivo di decine di associazioni e di centinaia di cittadini che si sono uniti per valorizzare il centro di Castiglione del Lago.



«Siamo di fronte ad una straordinaria mobilitazione di tutti i cittadini - ha sottolineato il sindaco Sergio Batino - per valorizzare la lunga storia delle feste primaverili: come Festa del Tulipano eravamo arrivati a 50 edizioni ed è su questa tradizione floreale che da due anni la Festa di Primavera vuole lanciare il nostro bellissimo borgo come meta ideale per i visitatori che apprezzano, sempre numerossissimi, la nostra unicità. Questa è la festa che racchiude lo spirito della primavera e segna un nuovo inizio per la promozione turistica locale: il prossimo anno occorre rifare la Pro Loco che deve diventare lo strumento principale e stabilmente organizzato per potenziare l'offerta castiglionese. Abbiamo una splendida comunità, orgogliosa delle proprie tradizioni, che ha voglia di stare insieme e di divertirsi: questo è un aspetto da mettere in evidenza e ringrazio le associazioni sempre attivissime su tutti i fronti».

«Con "Eventi Castiglione del Lago" - ha spiegato il presidente Marco Cecchetti - si è ufficializzata la spontaneità dello scorso anno, con un entità giuridica vera che ci consente di organizzare eventi in piena regolarità. Dal 16 aprile tutti al lavoro per creare la nuova Pro Loco. Ci stiamo impegnando tantissimo e sentiamo forte l'appoggio di tutti i cittadini, uniti per sostenere la cultura, le tradizioni e l'economia di Castiglione del Lago. Ringrazio il sindaco Batino e l'Amministrazione comunale per l'aiuto e il sostegno costante alla nostra iniziativa». Durante il fine settimana e soprattutto in tutta la giornata di domenica si potrà godere di performance teatrali e musicali, animazione per bambini dai 3 ai 12 anni, laboratori per grandi e piccini legati alla primavera.

L'obiettivo della Festa di Primavera è anche quello di valorizzare il territorio e le sue grandi tipicità. Tutto quello che verrà consumato, nelle taverne, nei ristoranti e nei tanti chioschi di "street food" lungo le strade castiglionesi, sarà tipico ed in larga parte locale. Sono stati coinvolti tutti i vivaisti locali, settore importante e affermato nel nostro panorama produttivo ed occupazionale: le piazze saranno abbellite dalle piante, i fiori e le essenze profumate che i vivaisti allestiranno, creando una vera e propria esplosione di colori e di profumi.

Ecco le associazioni che contribuiscono alla festa: Soggetto Donna, Arte e Sostegno, Azzurro per l'Ospedale, Gruppo Folk Agilla e Trasimeno, Avis, Centro Sociale "L'Incontro", Associazione Franco Rasetti, Centro Studi Franco Marchesini, Schola Cantorum, Gli Orti di Mecenate, Laboratorio del Cittadino, Trasimeno Teatro, CB Radioamatori, Fantasy House, LIPU del Trasimeno, Scuola Musica Varcobianco, KenKon Dojo, Let Me Dance, Hakuna Matata. «Un grazie particolare - spiegano gli organizzatori - va agli sponsor e ai produttori locali che hanno, tra le altre cose, offerto gratuitamente i premi della grande "sottoscrizione a premi" che quest’anno viene organizzata per valorizzare ancora di più il "made in Castiglione"»

Tutto il programma:

Mercoledì 11 ore 19,30 Apertura Taverne; ore 19,30 Gara di Briscola ex Asilo Reattelli - Via dell’Asilo



Giovedì 12 ore 19 Apertura Festa e Concerto Schola Cantorum - Palazzo della Corgna; ore 19,30 Apertura Taverne; ore 21,15 Sfilata di Moda - Piazza Gramsci



Venerdì 13 ore 10 “Un Fiore per dire NO al Bullismo” Iniziativa con Docenti e Alunni della Scuola F. Rasetti - Piazza C. Caporali

ore 15,30 “Villaggio dei Bambini” Giochi e Animazioni a cura di Diego Pucci, Antonio Russo, KenKon Dojo e Laiza Pucci Let Me Dance del Lago - Piazza Mazzini; ore 18,30 Aperitivo pre Silent Disco con DJ Set - Piazza Mazzini; ore 19,30 Apertura Taverne; ore 21,15 “Questo non è Amore” Spettacolo Teatrale a cura di TrasimenoTeatro - Piazza Gramsci; ore 22,30 Silent Disco - Piazza Mazzini



Sabato 14 ore 8,30 Estemporanea di Pittura Timbratura tele e supporti - Palazzo della Corgna; ore 10 “Gioca Esplora” Animazione per bambini a cura di Fantasy House di Luca Musotti - Centro Storico; ore 12,30 Pranzo con i Pittori - in Taverna; ore 15,30 “Giochi in Natura” Caccia al tesoro per bambini dai 5 ai 10 anni a cura di LIPU - Piazza Mazzini; ore 17,30 “Primavera in Musica” Concerto della Scuola di Musica Varcobianco - Piazza Mazzini; ore 19 “Orti di Mecenate” Rievocazione Storica Seicentesca a Palazzo della Corgna; ore 19,30 Apertura Taverne; ore 21,30 Compagnia Girovaghi Fire Game Show Giocoleria luminosa - Centro Storico; ore 21-23 Ritrovo in Piazza Gramsci “Il Mondo notturno delle Falene” Passeggiata notturna sul poggio con l’esperto di Lepidotteri Zerun Zerunian a cura di LIPU



Domenica 15 ore 9,30 “Paesaggi, Natura, Cultura dal passato al futuro” Incontri di Lavoro a cura del Centro Studi F. Marchesini - Palazzo della Corgna; ore 10 Laboratori, abiti e accessori, fiori di carta e face painting a cura del Laboratorio del Cittadino, Arte e Sostegno e della Scuola Secondaria Rosselli Rasetti; ore 10 “Sdigiuno in Taverna” Colazione di Primavera - in Taverna; ore 10 “Street Artists” - Centro Storico; ore 11 Spettacolo Folkloristico a cura del Gruppo Folk Agilla e Trasimeno - Centro Storico; ore 12 DJ Set - Lungolago; ore 12,30 Apertura Taverne; ore 14,30 Street Band: P-Funking Band, Zastava Orkestra, Taka Band e Artisti di Strada - Centro Storico; ore 18 Color Party - Lungolago.