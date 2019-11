Festa della Rete, Camihawke, Maccio Capatonda e i Macchianera Awards: il programma di sabato 9 novembre

Giornata ricca, la seconda per la Festa della Rete 2019, quella in programma sabato 9 novembre. A Perugia il mondo di internet continua ad incontrarsi con altri appuntamenti, spettacoli, dibattiti e workshop in attesa della cerimonia dei ‘Macchianera Internet Awards’ in programma al Teatro Morlacchi alle 21.15, con oltre 300 candidati per 31 categorie (tra le altre, il miglior sito, personaggio dell’anno, personaggio rivelazione, miglior articolo o post, community, pagina Facebook, trasmissione TV e radio, creator-videomaker, foodblogger e travelblogger, hashtag, miglior tweeter ed instagrammer).

La Festa della Rete è anche occasione di promozione territoriale. Gli influencer e travel blogger, Andrea Melchiorre, Nicolò Balini, in arte Human Safari, e Mente Nomade (Edoardo Massimo Del Mastro) sono così arrivati da giovedì 7 novembre per un tour in Umbria organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Perugia. Obiettivo, far raccontare alcuni luoghi selezionati (Cantina Monte Vibiano Vecchio, Museo Perugina, Ristorante vineria La Stella, Laboratorio di tessitura a mano Giuditta Brozzetti, Galleria Nazionale dell’Umbria) e farli conoscere ai loro follower. Tour che termina venerdì 8 novembre (Centro servizi camerali ‘Alessi’, via Mazzini, ore 15.30) con un incontro in occasione della Festa della Rete dal titolo “#emozioninumbria. Il cuore social d’Italia” per parlare proprio con questi influencer e travel blogger del valore del web nella comunicazione dell’Umbria, moderati da Jacopo Cossater, giornalista ed esperto di enoturismo.

Programma sabato 9 novembre

La giornata di sabato 9 novembre sarà quindi un ulteriore importante momento in cui il mondo reale si incontra con quello virtuale, per conoscere da vicino e incontrare i volti e i personaggi più seguiti della rete. Si parlerà dei temi più attuali e stringenti, di come l’impegno ambientale diventa anche intrattenimento, sicurezza informatica e guerre di rete, bufale e fake news, “professione” influencer, climate change, politica e social.

Si inizia alle ore 10.30 (EX BORSA MERCI – Centro Servizi G. Alessi) con “INTRATTENERE, VOCE DEL VERBO INSTAGRAM”: ne parleranno Andrea Dianetti, EmiLife, Michela Giraud, moderati dal giornalista Andrea Luccioli. A seguire alle 11.30 Storie Libere live presenta: ARCHIVIO PACIFICO. Con Rossana De Michele e Chiara Tagliaferri. Segue episodio di “ARCHVIO PACIFICO” con Francesco Pacifico che intervista live Gianluca Neri.

Alle ore 12,15, ORATORIO SANTA CECILIA, Connesi presenta: “CYBERGUERRIGLIA: SICUREZZA INFORMATICA E GUERRE DI RETE. Attacchi sul web e sui conflitti tra superpotenze”. Intervengono: Rocco Oliveto, docente di ingegneria del software presso l'università del Molise, Giovanni Romano, Capo Servizio TGR RAI, Alessio Pennasilico (Information & Cyber Security), Fabrizio Minelli (Marketing Manager - Connesi).

Alle 12.30 (EX BORSA MERCI – Centro Servizi G. Alessi), BOOK TIME: Tegamini incontra lo scrittore Giovanni Dozzini. Modera Lucrezia Sarnari (Ceraunvodka). Alle 13.30 “FATTI UNA RISATA. Quando la comicità finisce in rete”: Filippo Caccamo, Azael, Carletto's Life moderati da Iddio.

Alle 14.00 (SALA DEI NOTARI), “GENERAZIONE 20 ANNI”: Sofia Viscardi, Greta Menchi, Lea Cuccaroni, Irene Graziosi. Modera: Helio Di Nardo.

Alle 14.15 (ORATORIO SANTA CECILIA), “I SOCIAL CONTRO LE BUFALE. Come creare una community capace di difendersi dalle fake news”: Signor Distruggere, Claudio Michelizza (Bufale.net). Modera Nicola Bossi (Perugia Today).

Alle 14.30 (EX BORSA MERCI – Centro Servizi G. Alessi) FRITZ! Presenta: “JUNGLE TECHNOLOGY – COME SOPRAVIVERE A... Cos'hanno in comune l'Open Internet, il Digital Divide e la Cyber Security? Tutto quello che avresti voluto sapere sul backstage della rete”: Camilla Sebastiani (AGCom), Giuliano Peritore (AIIP), Giovanni Cristi (AVM FRITZ!), Adriano Ottaviani (Oracle), Davide Rossi(Osservatorio OPTIME), Ida Setti (Norton Symantec), Francesco Sgnaolin - "Sgnoogle".

Alle 15.00 (SALA DEI NOTARI) eCampus presenta: “PROFESSIONE INFLUENCER. Webstar si nasce o si diventa?”. Intervengono: Marta Losito, Emilife, MenteNomade. Modera: Bruno Cristello.

Alle 15,15 (SALA DELLE COLONNE), “LE FRASI DI OSHO. La satira politica a suon di meme” a cura di Federico Palmaroli.

Alle 15.30 (EX BORSA MERCI – Centro Servizi G. Alessi), “TV E SOCIAL”: Trash Italiano intervistato dal Signor Distruggere.

Alle 16.00 (SALA DEI NOTARI) GESENU presenta: “COME TI RICICLO SUL WEB. Quando l’impegno ambientale diventa intrattenimento” con Casa Surace, Mauro Casciari, Luca Persichetti, Beatrice Castellani (Gesenu), Elisa Terrosi (Gesenu). Modera: Ivano Porfiri (Umbria24).

Alle 16,15 (ORATORIO SANTA CECILIA), “UN ARCOBALENO PER IL WEB. Il coming out online contro le discriminazioni”: EmiLife, Muriel, Stefano Bucaioni (Omphaolos). Modera: Andrea Luccioli.

Alle 16.30 (EX BORSA MERCI – Centro Servizi G. Alessi) LIOMATIC presenta: “Connessione, innovazione ed evoluzione tecnologica nella distribuzione automatica e nel commercio al dettaglio” con Ilaria Caporali (Liomatic), Carlo Battistelli (Esperto nel campo dell'innovazione), Massimo Chiriatti (Tecnologo, Collaboratore del Sole24Ore-Nòva).

Alle 17.00 (SALA DEI NOTARI), “LE MERAVIGLIE DEL CREATOR. Come costruire una carriera lunga e duratura per un creator digitale”: Alice Venturi, Camihawke, K4U, Estetista Cinica, Helio di Nardo. Modera: Matteo Grandi.

Alle 17.00 (PIAZZA GHERLINDA, Corciano), MINIS per esibizione e firmacopie.

Alle 17.15 (ORATORIO SANTA CECILIA), “LA MUSICA AL TEMPO DELLO STREAMING”: Chiara Galiazzo, The André, Romina Falconi. Modera: Bruno Cristello (Arma Social).

Alle 17.30 (EX BORSA MERCI – Centro Servizi G. Alessi), “DA JOKER A BATMAN, COME SI COMBATTE L'AGENTE DEL CAOS. Come si combatte l’agente del caos? Un nuovo approccio al crisis management e non solo...”. Incontro con David Parenzo (Giornalista La7 - Radio24), Gianluca Giansante (Partner, Comin & Partners), Gianni Cuozzo (Esperto di cyber security, Founder Exein). Un giornalista, un hacker e un comunicatore si confrontano sulle nuove prospettive dell'informazione, tra crescita delle fake news e opportunità per le imprese per costruire un proprio storytelling, basato su sistemi tecnologici e strategie di comunicazione.

Alle 18.00 (SALA DEI NOTARI), “LERCIO LIVE. Lo sporco che fa notizia” a cura di Lercio.

Alle 18,15 (ORATORIO SANTA CECILIA), “IL CLIMATE CHANGE E LA SFIDA DELLA MOBILITA' ELETTRICA. La sostenibilità e l'impatto sulle città”: Michele Fioroni (Assessore Agenda Digitale & Sviluppo Economico Comune di Perugia), Chiara Gallani (Assessore All’Ambiente di Padova), Stefano Coiro (Head of Business Development EnelX), Gaia Carretta (Chief Sustainability Officer Atm Milano), Modera Piero Pelizzaro, Chief Resilient Officer Comune di Milano.

Alle 18.30 (EX BORSA MERCI – Centro Servizi G. Alessi), “PERUGIA INCONTRA ‘I SENEGAL’. Maccio Capatonda e il team della creatività”: Maccio Capatonda, Danilo Carlani, Alessio Dogana.

Alle 19.00 (SALA DEI NOTARI), “LE PAROLE SONO PIETRE. Social e responsabilità: dall'hate speech alla Carta di Assisi”: Selvaggia Lucarelli, Paolo Borrometti, Padre Enzo Fortunato. Modera: Davide Vecchi (Corriere dell’Umbria).

Alle 19,15 (PALAZZO BALDESCHI), “RED CARPET MIA 19” a cura di Testone e in collaborazione con Cantina Monte Vibiano. LIVE PERFORMANCE di Renza Castelli.

Alle 19.30 (EX BORSA MERCI – Centro Servizi G. Alessi), “TIENILO ACCESO. Parlare di politica (e non solo) sui social connettendo il cervello”: Bruno Mastroianni (Giornalista, filosofo, social media manager RAI), Filippo Sensi (Deputato, esperto di comunicazione politica), Pietro Raffa (Partner e Digital Strategist Mr & Associati Comunicazione).

Alle 19.30 (BISTROT), Apericena con Lercio.

Alle 20.00 (SALA DEI NOTARI), “PAROLE, PAROLE, PAROLE... I poeti moderni: dal rap all'indie” con Willie Peyote e Aimone Romizi. Modera: Bruno Cristello.

Alle 21.15 (TEATRO MORLACCHI), “MACCHIANERA INTERNET AWARDS 2018 – CERIMONIA”: conducono Claudia Alfonso & Alice Venturi. Special Guest: Gianluca Neri. RDS live.

Alle 24.00 (LUNABAR FERRARI), “PARTY MIA” con dj set a cura di WE LOVE YOU.