Entra nel vivo la "Festa della Nocciola": tante ricette gustose per un capodanno alternativo

Tutto pronto a Bevagna per la “Festa della Nocciola”. Dopo il successo dell’anteprima di novembre, dal 28 al 31 dicembre e il 6 gennaio nel suggestivo borgo medioevale tornano protagoniste le nocciole di qualità. La manifestazione nasce sia per valorizzare Bevagna, che questo suo prodotto tipico dal sapore dolce e gustoso, diverso dalle nocciole delle altre regioni. L’evento, unico in Umbria, in piena atmosfera natalizia, porterà lungo le vie del centro storico caratteristici banchi abbelliti dai prodotti tipici del territorio.

Anche per questa sesta edizione la maggior parte degli esercizi commerciali con entusiasmo ha aderito proponendo iniziative a tema e mettendo a disposizione spazi e collaborazioni, i ristoranti del posto cucineranno piatti tipici a base di nocciole, dall’antipasto al dolce, nei bar si potrà assaporare il caffè alla nocciola, dolci e gelati e i negozi saranno addobbati con nocciole. Sarà una festa della campagna del Km 0, della terra e del lavoro dei campi. Inoltre, una serie di incontri organizzati faranno conoscere la nocciola e le sue proprietà alla presenza di personalità del mondo della politica, delle associazioni di categoria e della cultura.

Nel corso della festa si potranno visitare i noccioleti della zona e ricevere una piantina di nocciole da riportare a casa e coltivare sul balcone. Chi vorrà, inoltre, potrà adottare un albero del gustoso frutto. A scopo promozionale saranno distribuiti sacchetti di nocciole a tutti i partecipanti, come degustazione e in maniera gratuita, grazie al progetto presentato dal Comune di Bevagna a valere sulla misura del P.S.R. dell’Umbria 16.2.4.

Entrando nel dettaglio del programma, che prevede per tutte le giornate l’apertura degli stands dalle ore 10.00 alle 20.00, giovedì 28 dicembre alle 11 sarà inaugurata la mostra fotografica di Franco Guida “Bevagna e i suoi angoli segreti”. Il via ufficiale della manifestazione è fissato per le 16.00, alla presenza del presidente dell’associazione “La Nocciola di Bevagna”, Antonio Pirillo, della presidente del consiglio regionale, Donatella Porzi, del sindaco di Bevagna, Annarita Falsacappa, e di altri rappresentanti e autorità del territorio. Tra le proposte di venerdì 29 il corso sulla varietà di nocciole a cura di Irma Brizi, direttore associazione nazionale Città della Nocciola e nel pomeriggio un interessante convegno sull’alimentazione. Sabato 30 alle ore 16.30 l’incontro sul tema dei noccioleti dove, insieme agli esperti, sarà presente anche il vicepresidente della Provincia di Perugia, Roberto Bertini. Domenica 31 continua l’esposizione delle nocciole con gli stands e le mostre di pittura e scultura di artisti vari. Tutti i pomeriggi Rossano Mattioli, dell’associazione Fermentum, accompagnerà i visitatori con il veicolo elettrico “CCAR-CO2 for all” alla scoperta dei noccioleti della zona. Gran finale il 6 gennaio con la prima edizione della “Maratonina dei noccioleti” con partenza alle ore 9.30.