Festa della Liberazione in via della Viola “liberata”... un 25 Aprile "en plein air" fra arte e socialità

Festa della Liberazione in via della Viola “liberata”. Un 25 Aprile en plein air, specialissimo: fra arte, cultura, socialità. “Non parcheggiate auto dalle 10 alle 22 per non intralciare l’evento”, raccomandano. Anziché celebrazioni col potenziale piglio della retorica resistenziale (immancabilmente al centro di sterili, quanto datate, polemiche ideologiche) i ragazzi di “Fiorivano le Viole”, d’intesa con l’Associazione “Coscienza Verde” e con i residenti, organizzano una giornata di pittura estemporanea. Pittori, disegnatori, fumettisti saranno attivi in via Cartolari, via della Viola dal Meliès al Pos Mod, Via Imbriani e adiacenze, scalette del Carmine, via della Torricella, via del Roscetto.

Lavoreranno sotto l’occhio ammirato di quanti desiderano vedere la realizzazione dal vero di un capolavoro. Poi, alle 19, tutti in piazza San Giovannino del Fosso, teatro naturale (ah, quante belle serata del Teatro in Piazza!) per vedere e commentare tutte le opere esposte.

Ci saranno birra, vino, panini, offerti in un clima cameratesco e ospitale. Aperitivo e musica fanno parte del pacchetto. Performance artistiche, disco, animazione per bambini. Della partita anche l’Arci, Fumetti Randagi, Nuovo Cinema Meliès, col patrocinio del Comune di Perugia. Info al 3334791262.

Poi l’invito a chiudere la serata, artisticamente, assistendo, al Meliès, al film “Van Gogh – Fra il grano e il cielo”: spettacolo unico alle 22:30.

Insomma: un 25 aprile urbano open air, in una zona cara a tutti i perugini. Nella condivisione di obiettivi d’arte e di cultura. Cosa chiedere di più? Vetusta, We love You.