Festa della lavanda assisi 23/24 giugno 30 giugno e 1 luglio 7/8 luglio 2018

Fioritura della lavanda ad Assisi : Torna la nona edizione della FESTA DELLA LAVANDA a Castelnuovo presso IL LAVANDETO DI ASSISI La festa della lavanda di Assisi è un' occasione per trascorrere un week end in campagna ammirando le bellezze che offre la natura, in questo caso, i nostri campi di 2 ettari, coltivati con la nostra rarissima collezione di varietà di lavanda: filari di lavanda viola, bianchi, blu, rosa, lo stupendo giardino delle salvie ornamentali e il campo delle erbe aromatiche, il laghetto con ninfee di 8 colori, il tutto con il bellissimo sfondo di Assisi.

Per l' occasione allestiremo un piccolo mercatino con le nostre piante: lavande, salvie da fiore, piante aromatiche, piante perenni, ninfe; i nostri prodotti alla lavanda, ed inoltre parteciperanno alcuni vivaisti specializzati e artigiani di qualità; durante le due giornate si susseguiranno visite guidate per scoprire tante varietà di lavanda, profumi di tantissime piante aromatiche e piante poco diffuse ma bellissime per il vostro giardino. Con un piccolo alambicco potrete assistere alla distillazione della lavanda e vedere come avviene l' estrazione dell' olio essenziale.

Quest' anno alla FESTA DELLA LAVANDA del 7/8 luglio realizzeremo anche un angolo dedicato alle cerimonie A TEMA LAVANDA con le nostre bellissime bomboniere artigianali, personalizzate e profumate, e composizioni con fiori di lavanda essiccati per fare un addobbo alla lavanda in tutti i periodi dell' anno ed un piccolo allestimento per cerimonie con piante vive del nostro vivaio,(Salvie da fiore, lavande, graminacee..) ideali anche per gli sposi che vogliono creare un addobbo fai da te!! Aspettiamo perciò anche i futuri sposi!!!



Durante la Festa sarà è possibile partecipare a laboratori per realizzazione unguenti ed oleoliti e tisane. Inoltre concorso fotografico in collaborazione con il circolo Cine fotoamatori Hispellum Ulteriori chiarimenti ai seguenti numeri: Achille 3349757379 / 3286119780 – Ennio 3475813929; e-mail: cinefotohispellum@libero.it - opachi@libero.it.

Durante la festa ci divertiremo anche a realizzare " Il bouquet più bello". Ci sarà una quota di iscrizione per il materiale utilizzato di 10 euro, e i partecipanti potranno realizzare il loro bouquet personalmente e portarlo a casa

Da non perdere assolutamente le cene dei 3 sabato sera a tema lavanda che organizziamo in tre bellissime location!

Il 23 giugno COUNTRY HOUSE IL ROSETO http://www.ilroseto.com/en/

Il 30 giugno OSTERIA SAN VITTORINO

https://www.facebook.com/osteriasanvittorino/

Il 7 luglio VALLE DI ASSISI

https://www.vallediassisi.com/it/

I menu' e i numeri per prenotare sono disponibili nella pagina del nostro sito www.illavandeto.com

Sarà scelto il miglior bouquet e il vincitore avrà diritto un buono acquisto di 20 euro di piante del nostro vivaio.

Per i visitatori del Lavandeto ingresso ridotto a euro 2,50 al Museo diocesano Assisi in piazza San Rufino dove è possibile ammirare i resti della Chiesa e del Chiostro risalenti all'undicesimo secolo che si estendono fin sotto la piazza.

Visite guidate nella città di Assisi Vi consigliamo di prenotarvi con anticipo dando anche il nostro nome con guida turistica Federica Falcinelli 348 7348332

Per ulteriori informazioni visita la pagina del sito https://sites.google.com/site/illavandeto/Festa-della-lavanda-di-Assisi per scegliere l' Hotel clicca sul link di booking riservato ai nostri amici ed otterrai uno sconto del 10% https://www.booking.com/s/34_6/illava72

L' ingresso alla festa è gratuito, le visite guidate durante alcuni orari sono libere (Sono fatte a nostra discrezione) ma accettiamo prenotazioni per visite guidate personalizzate e più approfondite per gruppi e guide turistiche (Euro 4 a persona)

Alla festa della lavanda è presente un punto ristoro e potrete prenotare anche il vostro pic nic in anticipo chiamando 3713325945 e un bar con bevande e gelato anche alla lavanda.

Preghiamo le agenzie di viaggio che organizzano il tour di informarci

