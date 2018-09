Specialità umbre, la cipolla di Cannara torna protagonista: 10 giorni di festa e stand aperti tutte le sere

È ai nastri di partenza la 38esima Festa della cipolla di Cannara che inizierà martedì 4 settembre e andrà avanti fino a domenica 9 per poi riprendere dall’11 al 16 settembre. Come sempre al centro del cartellone la buona cucina e l’ortaggio odoroso protagonista della festa, declinato nei tantissimi piatti proposti dai sei stand della manifestazione, aperti tutte le sere dalle 19.30, ‘El cipollaro’, ‘Il giardino fiorito’, ‘Il rifugio del cacciatore’, ‘La locanda del curato’ e ‘La taverna del castello’, oltre ‘Al Cortile antico’ dove le specialità alla cipolla vedranno la firma dello chef stellato Gianfranco Vissani. Non solo gastronomia di qualità però, perché nei 12 giorni dell’evento ci sarà spazio anche per solidarietà, sport, cultura e spettacoli.

La prima giornata, martedì 4 settembre, alle 21.30 in piazza San Matteo ci sarà la sfida culinaria ‘Sindaci al dente’ che vedrà sfidarsi Fabrizio Gareggia di Cannara e Lamberto Marcantonini di Bettona, accompagnati dal duo jazz Ros&Ory. In fatto di musica, mercoledì 5 settembre alla Chiesa delle sacre stimmate alle 21.30 ci sarà il concerto del Trasimeno gospel choir organizzato dal Comitato Valerio De Ranieri, mentre alla stessa ora è prevista un’esibizione di ginnastica ritmica a cura dell’Olympia in piazza san Matteo, location che giovedì 6 settembre ospiterà gli AlgoRitmo live band.

Torna poi venerdì 7 settembre un evento che l’anno scorso, alla sua prima edizione, ha riscosso un buon successo, il contest canoro CantaCipolla. Si chiudono gli eventi di questa prima settimana sabato 8 con ‘On the night Dire Straits tribute band’ e domenica 9 con il concerto del quartetto soul&swing ‘Four season’. Per il programma completo: www.festadellacipolla.com.