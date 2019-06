Festa del Grano, a Sant'Angelo di Celle torna l'appuntamento con la tradizione

Torna come sempre l'apprezzatissima Festa del Grano a Sant'Angelo di Celle, organizzata nella bella location del "Prato del Sole". La festa si svolgerà dal 28 Giugno al 7 Luglio e con ventisei edizioni di esperienza alle spalle, potrà offrire gustose specialità della cucina locale per 1200 persone. Non mancherà la zona "Liscio" per il ballo, il pub "Lo Spaventapasseri", la gelateria, l'angolo dolci e l'area ricreativa per bambini, oltre a musica e intrattentimento.

Il 7 luglio chisura in bellezza con il raduno auto e moto d'epoca, a partire dalle ore 8.30, che si concluderà con un prazo presso gli stand della sagra.