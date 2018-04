A Perugia arriva la Festa del bambino: appuntamento a Pian di Massiano

Sabato 21 aprile prossimo la F.I.S.M. Umbria con le scuole Materne Paritarie di PERUGIA organizza



LA FESTA DEL BAMBINO 2018



La FISM, federazione italiana scuole materne, ha organizzato con tutte le scuole dell’infanzia paritarie associate del comune di Perugia, la festa del bambino 2018. La manifestazione, aperta a tutti, si svolgerà al Percorso Verde di Pian di Massiano (a fianco del bocciodromo), sabato 21 aprile, dalle 15:30. Le varie scuole allestiranno diversi laborati musicali, artistici e motori per tutti i bambini partecipanti. Alla fine merenda offerta per tutti. L'iniziativa ha riscosso un grande interesse in particolare da parte dei più piccoli e delle famiglie che hanno la possibilità di conoscere, in una cornice diversa, l'unicità della proposta educativa che viene portata avanti dalle scuole FISM. Porteranno il loro saluto il sindaco di perugia e S.E. Mons. Paolo Giulietti.

Gallery