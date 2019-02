Un triduo di preghiera in preparazione della Festa della Beata Maria Vergine di Lourdes alla chiesa di Santa Maria Nuova alla Pesa

Un triduo di preghiera in preparazione della Festa della Beata Maria Vergine di Lourdes di oggi, 11 febbraio. Chiesa di Santa Maria Nuova alla Pesa, Oratorio del SS.mo Sacramento, compreso tra la chiesa e l’antico convento. Don Mario Stefanoni ha iniziato con la messa di sabato 9 alle 17:00 e la tradizionale unzione dei malati.

L’11 febbraio 1858 la Beata Vergine Maria apparve alla giovane Bernadette Soubirous, sui Pirenei francesi, nella grotta di Massabielle. A rafforzare il dogma cattolico dell’Immacolata Concezione e a far diventare l’11 febbraio la Giornata Mondiale del Malato, fu il Santo Padre Giovanni Paolo II.

Ieri la consueta liturgia domenicale delle 9:30. Lunedì 11 febbraio la chiesa è aperta dalle 10 alle 12. Si tratta di una ghiotta occasione per visitare questa chiesa, una delle più antiche della città, carica di memorie storiche e religiose. Era così considerata d’eccellenza che molte nobili famiglie perugine scelsero di far seppellire nei suoi sotterranei i propri cari. Fra le memorie cittadine, si ricorda che nella Cappella di fondo, fra resti di affreschi quattrocenteschi riemersi nel corso dell’ultimo restauro, si trova l’arca in legno, rivestita di broccato, di Braccio 1° Baglioni.

Le celebrazioni odierne si concludono col rosario e la Santa Messa alle ore 17:30.