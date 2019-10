Festa d'Autunno a Monte Santa Maria Tiberina, il programma annunciato il 15 ottobre in conferenza stampa

La 23ma edizione della “Festa d’autunno”, in programma a Monte Santa Maria Tiberina il 19 e 20 ottobre è in arrivo e verrà presentata martedì 15 alle ore 11,30 presso la Provincia di Perugia (Sala Pagliacci).

Prodotti tipici del bosco come castagne, tartufi e funghi, ma anche sfilate storiche, duelli, spettacoli folkloristici, artisti di strada: sono solo alcuni aspetti che caratterizzeranno la “Festa d’autunno”, in programma a Monte Santa Maria Tiberina il 19 e 20 ottobre, organizzata dalla Pro Loco del borgo alto tiberino, in collaborazione con il Comune.

Ad illustrare il programma e le novità di quest’anno, tra gli altri, il sindaco di Monte Santa Maria Tiberina e il presidente della Pro Loco.