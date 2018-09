Articolo Uno e Mpd Umbra, la festa regionale a Casa del Diavolo: programma ricco di iniziative politiche e culturali

Si svolgerà a Perugia da giovedì 13 a domenica 16 settembre, presso la Casa del popolo di Casa del Diavolo, la festa regionale di Articolo 1-MDP Umbria; una “tre giorni” caratterizzati da un ricco e denso prorgamma di iniziative politiche e culturali. In un periodo in cui i contatti tra la politica e i cittadini sono perlopiù affidati a tweet e post, Articolo Uno-MDP vuole invece rilanciare quel rapporto diretto che lega la politica alla sua dimensione sociale e la democrazia alla sua dimensione collettiva. Due le tracce attorno alle quali è costruita la festa:

1) Il lavoro e l'economia, perché, al di là dei proclami e delle promesse del governo, l'Italia è ferma, molti settori produttivi restano in difficoltà, tante sono le persone con problemi occupazionali, troppi i cittadini che non trovano nei servizi pubblici la soddisfazione dei loro diritti;

2) La fase costituente di Liberi e Uguali, che ha l'ambizioso obiettivo di essere non solo un contenitore politico ma anche e sorpattutto un veicolo di idee, di valori, di progetti. E' attraverso il dibattito “dal basso” e una discussione aperta e senza rete che LeU può e deve trasformarsi da proposta elettorale in partito. Ed è nececssario soprattutto in questo momento storico in cui la destra che si va affermando in Europa è diversa da quella conosciuta nel recente passato: è una destra mistificante e mistificatoria, dai tratti autoritari, capace di coniugare un'impostazione sostanzialmente neoliberista con una pulsione nazionalista e xenofoba, il primato delle élite tecnocratiche con il più becero stile populista.

Ecco perché già nel titolo “Verso LIBERI E UGUALI” la festa vuole indicare il senso di una sfida concreta e inclusiva, utile alle donne e agli uomini che credono di poter sconfiggere la “politica della paura” con le armi della libertà e dell'uguaglianza.