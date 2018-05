Fermenti, appuntamento con la birra: il programma

~ ~ ~ E' tempo di F E R M E N T I a Deruta! ~ ~ ~



Proprio di fronte al CERB, Centro di Eccellenza per le Ricerche sulla Birra... e vi assicuriamo fin d'ora che saranno 4 giorni spumeggianti-maltati-luppolati!



- 10 Birrifici artigianali, 8 Food Truck, Concerti e DJ Set dal pomeriggio a partire da giovedì 24 fino a domenica 27.

- Sabato e domenica aperti già da pranzo per soddisfare la sete e la fame di tutti :)

- Mercatini Artistici ed Artigianali

- I maestri della ceramica di Deruta proporranno i Boccali dipinti a mano realizzati in esclusiva per FERMENTI.



Evento a cura di Circus Eventi & 2CV



Orari:

Giovedì 24 17:00-24:00

Venerdì 25 17:00-03:00

sabato 26 11:00-03:00

domenica 27 11:00- a chiusura (a seconda dell'afflusso)



ORARIO ESIBIZIONI:



Giovedì 24

19.00-24.00: Giovedì Universitario - DJ-SeT Lorenzo Trottolini Dj



Venerdì 25

22.00~22.30: Concerto 88 Folli Page

24.00~24.30: DJ Set Roberto Subicini & Andrea Cristofari



sabato 26

22.00: Vintage Night Anni '50: Concerto live con esibizione di Rock Your Boogie ASD

24.00~24.30: DJ-Set Lorenzo Trottolini Dj



domenica 27 11:00- a chiusura (a seconda dell'afflusso)

21.00: Mamma li Turchi (taranta, pizzica)

24.00: DJ-Set Lorenzo Trottolini Dj



EVENTO FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/2041095262584521/



Seguite l'evento e i suoi continui aggiornamenti con un "Parteciperò" o un "Mi interessa"!