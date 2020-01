"Fauna 2020", a Spoleto una tre giorni a tutta natura

Al via dal 17 gennaio ‘Fauna 2020’, la tre giorni organizzata dal Comune di Spoleto, in collaborazione con il Museo di storia naturale della Maremma, Guide Trek Alps Valle d’Aosta, Studio Naturilistico Hyla, WildUmbria ed il patrocinio del Ministero dell’Ambiente (per il convegno scientifico nazionale), della Fondazione Grosseto Cultura, del Centro Studi Formazione Nazionale LAGAP, dell’Associazione Teriologica Italiana, dell’Unione Zoologica Italiana e dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche.

Dal 17 al19 gennaio il programma prevede una serie di appuntamenti dedicati al trekking, attività didattiche, una mostra, letture, proiezioni ed il convegno scientifico nazionale “Il gatto selvatico europeo in Italia: conoscenze attuali e prospettive future” con la partecipazione di esperti delle più importanti istituzioni italiane, primo incontro nazionale tematico della serie di eventi annuali denominati “Fauna”.

L’evento vedrà inoltre la partecipazione anche dell’Istituto Alberghiero di Spoleto “G. de Carolis”, con gli studenti impegnati nelle iniziative in programma nel weekend, in quella che sarà la loro prima collaborazione esterna del 2020.