Le due migliori proposte dell'alternative italiano all'Urban: salgono sul palco i Fask e i Cieli di Turner

Sabato 17 marzo un concerto che racchiude due delle migliori proposte dell'alternative italiano: on stage il gruppo che negli ultimi anni ha conquistato pubblico e critica a suon di concerti memorabili, sudore, energia e canzoni che sono entrate nell'immaginario di una generazione. On stage i Fast Animals and Slow Kids. Di nuovo sul palco per dieci date con nuovi suoni, nuove scalette, pezzi vecchissimi e pezzi attuali, nella speranza che ogni serata possa diventare una fotografia più realistica possibile di ciò che sono oggi. Dopo oltre 40 date, da marzo a settembre, con circa 50.000 presenze, una decina di sold out e aperture internazionali ad artisti come Planet Funk, Interpol e Biffy Clyro, i Fast Animals and Slow Kids annunciano l’ultima parte del tour per presentare dal vivo "Forse non è la felicità”, il loro ultimo disco inediti, pubblicato da Woodworm Label. I brani di “Forse non è la felicità" sono stati trasmessi in anteprima nel programma “Radio 2 Rock’n’Roll Circus” e il 17 agosto Radio 2 ha trasmesso in prima serata, all’interno della trasmissione Radio2live, l’intero concerto dei Fast Animals and Slow Kids registrato a luglio al Fresh Touch Festival del Circolo Magnolia di Milano.

Prima di loro un gruppo che, al secondo disco, promette di diventare uno delle rivelazioni del panorama musicale italiano: sono giovanissimi e il loro ultimo lavoro "Opera viva", uscito ad inizio 2018, sta conquistando il cuore di pubblico e critica. On stage I Cieli di Turner.