Fase 2 a Perugia, riapre anche il Museo della Penna. Varasano: "Un nuovo inizio con eventi e cultura"

Dopo la riapertura del Complesso monumentale di San Bevignate e del Cassero di Porta Sant’Angelo, anche il Museo civico di Palazzo della Penna torna a risplendere. La #ReazioneACatena continua, un'altra luce si riaccende: anche Palazzo della Penna, con la sua storia profonda, con le sue antiche vestigia romane e medievali, con le sue preziose collezioni d'arte, torna nella piena fruibilità di perugini e turisti. "La chiusura e l'attesa - afferma l'Assessore Leonardo Varasano - porta con sé anche un significativo maquillage all'atrio di ingresso del Palazzo, oggi ancora più accogliente. Come già accaduto per San Bevignate, questo nuovo inizio rappresenta un'opportunità per conoscere meglio la nostra città nelle sue tante bellezze: la festa grande del XX Giugno e la Festa della Musica diventano due importanti occasioni per esplorare e approfondire la conoscenza di Palazzo della Penna nelle sua ricchezza storico-artistiche”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per tornare a godere in sicurezza del museo, basterà osservare poche e semplici regole: i visitatori non dovranno avere una temperatura superiore ai 37,5°, dovranno indossare la propria mascherina, igienizzare le mani attraverso gli appositi dispenser messi a disposizione all’interno degli spazi e rispettare, durante tutto il percorso, la distanza di almeno un metro dalle altre persone. Inoltre, in occasione della Festa della Musica, domenica 21 giugno alle ore 17.00, si terrà un evento curato in collaborazione con l’associazione Star Light, dal titolo Il primo moto di Raffaello e la levata dello Scorpione. Viste le disposizioni in termini di sicurezza, l’ingresso all’evento sarà possibile solo su prenotazione, e fino al numero consentito, scrivendo a palazzodellapenna@munus.com entro le ore 18.00 del 20 giugno. In alternativa, si potrà seguire l’incontro in diretta sulla pagina Facebook del Museo civico di Palazzo della Penna.