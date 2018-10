Famiglie al Museo: tutte le iniziative per una domenica all'insegna della bellezza, per grandi e piccoli

Andare al Museo in visita coi pargoli… per mostrare loro le meraviglie della nostra storia. Sono diverse le iniziative che si terranno domenica 14 ottobre in occasione della giornata dedicata alle “Famiglie al museo”. Il Polo museale dell’Umbria è precettato in ogni sua articolazione, nella persuasa convinzione che la vetrina è il primo mezzo per “vendere” cultura e valorizzare le nostre emergenze storico-archeologiche.

Credendo alla veridicità dell’antico detto “ludendo discitur” (giocando s’impara), al Museo archeologico nazionale dell’Umbria, alle ore 18, si propone un laboratorio didattico gratuito per bambini dai 7 anni. Prevedendo una presenza cospicua (dato il riscontro di iniziative precedenti), è opportuno prenotarsi scrivendo via mail a silvia.casciarri@beniculturali.it oppure chiamando il numero 075 5759621.

Al Museo archeologico nazionale di Orvieto, invece, alle ore 16,30 si svolgerà una caccia al tesoro. Al Museo nazionale del Ducato di Spoleto–Rocca Albornoz è in programma, alle ore 16, attività ludica, rivolta a famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni, con operatori didattici che condurranno i partecipanti ad esplorare l’antica fortezza in modo nuovo e divertente.

Gli aderenti saranno guidati alla soluzione di indovinelli, in un gioco che li porterà a rintracciare tutto ciò che di piccolo e prezioso è custodito all’interno delle sale del museo e del monumento. Dopo la risoluzione dei quesiti, ogni famiglia potrà realizzare un puzzle da portare a casa in ricordo dell’esperienza. L’iniziativa è gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso. Per prenotazioni e informazioni: 0743 224952 oppure spoleto@sistemamuseo.it.

Ancora a Spoleto, alle ore 10.30, al Museo archeologico nazionale, si propone “Mi fermo Qui!”, percorsi ed esperienze per famiglie con sosta alla nursery. Peccato per ci non partecipa. Piccolo o grande che sia.