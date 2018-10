Dalle famiglie al museo alla festa del patrono degli artisti: giochi ed eventi a tema con la Fondazione CariPerugia Arte

Tre città, tre musei e un ricco programma di giochi e attività a tema per stimolare la creatività dei più piccoli e vivere una giornata in famiglia all’insegna dell’arte. La Fondazione CariPerugia Arte anche quest’anno propone numerose iniziative a misura di bambini ed adulti in occasione della giornata nazionale delle Famiglie al Museo (F@mu) che si tiene domenica 14 ottobre, quest’anno dedicata al tema “Piccolo ma prezioso”.

“I dettagli dell’Accademia” è il percorso organizzato a Palazzo Baldeschi di Perugia che prevede visite guidate sui tratti distintivi che connotano la pittura di alcuni artisti presenti nella mostra “Da Raffaello a Canova, da Valadier a Balla” allestita al piano nobile del palazzo con capolavori provenienti dall’Accademia Nazionale di San Luca di Roma. A partire dall’osservazione di alcuni aspetti come la composizione del colore, il tratto del pennello, le linee di particolari elementi e le decorazioni, bambini e ragazzi potranno utilizzare le riproduzioni di alcuni dettagli dei quadri illustrati per comporre una loro “opera” attraverso la tecnica del patchwork painting.

A pochi giorni da F@mu, Palazzo Baldeschi e Palazzo Lippi Alessandri saranno al centro di un altro evento straordinario che si tiene giovedì 18 ottobre per celebrare San Luca, il patrono degli artisti, di cui l’Accademia nazionale di San Luca porta il nome. L’iniziativa, dal titolo “San Luca e gli artisti dell’Accademia”, si configurerà come una guida sul doppio binario della storia dell’arte e della storia dell’Accademia. Ogni opera selezionata all’interno del percorso “Da Raffaello a Canova, da Valadier a Balla” sarà trattata come un riferimento multiplo, così da far emergere informazioni inedite su tutti i soggetti riconducibili all’opera: l’artista e il suo rapporto con la prestigiosa istituzione, il periodo storico e la temperie culturale entro cui ha prodotto l’opera, a partire dalla storia della sua committenza fino al suo arrivo in Accademia ( info e prenotazioni tel. 075.57341760 –palazzobaldeschi@ fondazionecariperugiaarte.it).

Tornando agli eventi del 14 ottobre, a Palazzo Bonacquisti di Assisi, dove è allestita "Una profondissima quiete. Francalancia e il ritorno alla figura tra de Chirico e Donghi”, il concept per la giornata F@mu è la famiglia di Gustavo, figlio del pittore Riccardo Francalancia, l’artista assisano presente in mostra con oltre 50 opere. I bambini potranno andare alla scoperta dei giocattoli raffigurati nei quadri, associare un nome ad ogni membro della famiglia Francalancia ritratto, indovinare il verso di ogni animale presente nei dipinti ( info e prenotazioni tel: 075/8198419 - palazzobonacquisti@ fondazionecariperugiaarte.it).

Infine, sono tre i percorsi a misura di famiglia organizzati alle Logge dei Tiratori della Lana di Gubbio, dove fino al 6 gennaio si potrà visitare la mostra “Un giorno nel Medioevo. La vita quotidiana nelle città italiane dei secoli XI-XV". Il primo parte dall’opera “San Francesco” di Giovanni di Corraduccio: attraverso la narrazione dell’incontro del Santo con il lupo, la famiglia scoprirà i legami del poverello di Assisi con la città di Gubbio e i significati simbolici nascosti nel celebre racconto. Il secondo accompagna genitori e figli alla scoperta dei giochi e degli strumenti musicali presenti in mostra attraverso la lettura della fiaba “Il Pifferaio di Hamelin”. Infine, con “Famiglie nel Medioevo”, le famiglie saranno accompagnate all’interno della casa medievale, cuore pulsante della vita comunitaria per scoprirne tutti gli aspetti (info e prenotazioni tel. 075 8682952 - loggedeitiratori@ fondazionecariperugiaarte.it).

Per maggiori informazioni www.fondazionecariperugiaarte. it