"Facciamo cagnara": una giornata di solidarietà con gli amici a quattro zampe a Ponte San Giovanni

Domenica 16 settembre 2018 per tutti coloro che vorranno passare una bella giornata all’insegna del divertimento con i piccoli amici a 4 zampe torna a Perugia la settima edizione di FACCIAMO CAGNARA!, mostra canina non professionale aperta a tutti i cani di razza e non. L’evento è organizzato da Zoogarden Pet Shop all'interno del Parco verde in via della Scuola di Ponte San Giovanni, dalle 10 alle 18. La manifestazione, patrocinata dalla Regione Umbria, dalla Provincia e dal Comune di Perugia, è un momento di incontro e confronto tra amanti degli animali in un’atmosfera di divertimento e di festa, all’insegna della solidarietà. Nella verde e bella cornice del Parco di Via della Scuola a Ponte San Giovanni torneranno, infatti, oltre alle mostre canine, il “Progetto Randagiamo” della Facoltà di Veterinaria di Perugia e lo “Sportello a quattro zampe” della Provincia di Perugia.

L’intero ricavato dell’evento andrà a sostenere, anche quest’anno, Fondazione ANT Italia ONLUS. Fondazione ANT è presente in Umbria dal 2010, con progetti di prevenzione oncologica e nutrizionale e, da due anni, ha attivato anche nella nostra regione un servizio gratuito di assistenza medico specialistica domiciliare ai malati di tumore, condotta da una équipe di tre medici, due infermieri, uno psicologo e un nutrizionista. Ad oggi Fondazione ANT ha assistito in Umbria 153 malati di tumore nelle proprie case e ha garantito più di 3800 visite gratuite di prevenzione oncologica alla cittadinanza. “FACCIAMO CAGNARA è una manifestazione per tutti gli amanti dei cani dell’Umbria e dintorni, un modo per celebrare la gioia che portano nelle nostre vite e un’occasione per trascorrere una piacevolissima giornata insieme ai nostri amici a quattro zampe – dice Francesca, proprietaria del negozio di animali Zoogarden di Ponte San Giovanni, che dal 2011 promuove l’evento - Il benessere tocca tanti aspetti della nostra vita e vivere serenamente con i propri animali è un modo per migliorare la qualità della nostra esistenza. A FACCIAMO CAGNARA sarà possibile confrontare le proprie esperienze avute con gli amici pelosi, chiedere consigli agli esperti, e far giocare i propri cani in un’atmosfera di festa. La solidarietà camminerà a quattro zampe, perché la manifestazione sarà anche un modo per offrire il proprio piccolo, ma prezioso contributo a Fondazione ANT Italia ONLUS” - continua Francesca. Per avere maggiori informazioni e iscriversi alla mostra canina è possibile rivolgersi a Zoogarden di Ponte San Giovanni o a Fondazione ANT Italia ONLUS – Delegazione Umbria, www.ant.it/umbria.