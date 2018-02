Un ospite super atteso al Quasar Village: arriva il vincitore del Festival di Sanremo Fabrizio Moro

Mercoledì 28 febbraio, a partire dalle 17.30, Fabrizio Moro, vincitore del Festival di Sanremo 2018 sarà al Quasar Village per firmare le copie del suo nuovo album "Parole rumori e anni".

Tutte le istruzioni per accedere al firmacopie: è necessario essere in possesso del nuovo album di Fabrizio Moro, una copia per persona. È possibile acquistare la propria copia negli store del Quasar; per accedere al palco sarà necessario avere il pass elimina code ritirabile il giorno dell’evento dalle 9 in un’apposita postazione all’ingresso del Centro; è prevista la presenza di un fotografo ufficiale dell’evento. Le fotografie da cellulare saranno permesse solo fra i fan e non sul palco.