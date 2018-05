A Radio Subasio ospite Fabrizio Moro: ecco come poter partecipare all'evento

Sarà Fabrizio Moro il prossimo ospite di Subasio Music Club. Martedì 5 giugno dalle 21,00, il cantautore, chitarrista e musicista, sbarcherà nella trasmissione di successo di Radio Subasio con il suo carico di esperienza, creatività, passione, parole e note. Sì, perché durante la serata nello studio di Assisi, come sempre davanti ad un pubblico di 30 fan che parteciperanno al contest web, l’artista, intervistato da Roberto Gentile con Katia Giuliani a seguire i social, regalerà un’ora di musica dal vivo, in versione acustica – chitarra/tastiera e voce.

Non è la prima volta che Fabrizio Moro è ospite a Radio Subasio e, visto l’entusiasmo già suscitato, sarà il rinnovarsi di una magia. I ricordi e gli aneddoti tratti dalla sua ventennale carriera, punteggiata da otto album, e dalla quotidianità vissuta intensamente, hanno la capacità di lasciare un ricordo indelebile. In più, questa volta, porterà la carica emozionale legata alla vittoria al Festival di San Remo, insieme a Ermal Meta, con la canzone “Non mi avete fatto niente”, certificata disco di platino, nonché del più recente progetto “Parole rumori e anni”. La raccolta comprende la versione riarrangiata di un brano edito, ora intitolato “L’eternità (il mio quartiere)”, inciso in sinergia con Ultimo, trionfatore nella sezione giovani a Sanremo 2018, con il quale il protagonista di Subasio Music Club condivide il medesimo quartiere di origine.

Una operazione, quest’ultima, capace di rappresentare la generosità e profondità di Fabrizio Moro, cosciente dell’importanza dei sentimenti e dei rapporti umani. Non a caso, aveva dichiarato “‘In fondo, l’eternità per me sei tu’; è questa la parola chiave. L’eternità è una parola lunga e larga e come questa non ne esistono tante, forse nessuna. Ognuno ne può dare la propria interpretazione a seconda di quello che sta vivendo. E’ una grandissima dichiarazione d’amore in tutto tondo con tutta la consapevolezza che ne deriva“. Ed ancora “In Ultimo, rivedo me a 20 anni, le stesse radici, la stessa rabbia, la stessa voglia di emergere… Lavorando insieme, ho avuto come la sensazione di poter trovare nuovamente un equilibrio con il mio passato”.

Per entrare nell’atmosfera di Subasio Music Club è semplicissimo. Fino a lunedì 28 maggio è possibile compilare il form su www.radiosubasio.it e poi rimanere in attesa. Sarà la sorte a decretare la rosa dei prescelti che, come di consueto, saranno avvertiti via mail. Una sola raccomandazione: rispondere sempre, a conferma della presenza o qualora si fosse impossibilitati. Si stanno prenotando già in tantissimi ed è giusto dare a tutti, fino all’ultimo, l’opportunità di partecipare.