Fabrizio Moro ospite a Radio Subasio: il cantautore si racconterà attraverso le canzoni più romantiche

Proseguono gli appuntamenti con ‘Speciale Per un’ora d’amore’, la versione rivista con ospiti di prestigio della trasmissione cult di Radio Subasio. Domenica 1 luglio, dalle 22,00, anche Fabrizio Moro, sarà chiamato a raccontarsi attraverso le canzoni più romantiche, tratte dal proprio repertorio e da quello altrui. Padrona di casa, come sempre, Roberta Reversi che con il cantautore romano, in rotazione radiofonica con “L’eternità (il mio quartiere)” - inciso in sinergia con Ultimo, approfondirà temi ad 'alto tasso di emozione'. Da anni gli ascoltatori di Radio Subasio si riconoscono e si perdono in "Per un’Ora d’Amore", nello Speciale possono continuare a farlo, con la certezza che anche quanti hanno fatto della musica una professione, loro pari, si lasciano catturare da brani d’amore senza tempo, né confini geografici, da trasformare il mondo interiore in patrimonio comune.

Appuntamento, allora, a domenica prossima con uno degli artisti nazionali più amati, reduce, tra l’altro da un "Subasio Music Club" seguitissimo e magico grazie a pezzi indimenticabili. Da quello della vittoria al Festival di Sanremo, “Non mi avete fatto niente” interpretato con Ermal Meta, a "Sono solo parole" composto per Noemi. Chissà quali saranno le altre melodie d’amore preferite! Magari le stesse evocate negli ultimi mesi, tra gli altri, da Gianni Morandi, Ron, Annalisa, Enrico Ruggeri, Cesare Cremonini, Jovanotti, Negramaro, Biagio Antonacci, Mika e da altri protagonisti della scena musicale desiderosi di raccontarsi in musica.

Radio Subasio si ascolta in fm dalla Toscana alla Campania, a Milano, in streaming su radiosubasio.it o scaricando l’app ufficiale.