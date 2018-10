Fa' la cosa giusta! Torna la fiera-evento all'Umbriafiere di Bastia Umbra dedicata al benessere e alla sostenibilità

Sono state presentate a Palazzo Cesaroni le novità della V edizione di Fa' la cosa giusta! Umbria, la fiera-evento dedicata al benessere e agli stili di vita sostenibili in programma all'Umbriafiere di Bastia dal 12 al 14 ottobre. Come ha spiegato Fernanda Cecchini, Assessore alle Politiche agricole e agroalimentari, Tutela e valorizzazione ambiente della Regione Umbria: “Saranno tre giorni molto interessanti che celebreranno un Paese propositivo, ricco di uomini e donne che producono e stanno sul mercato seguendo criteri etici e sostenibili. Saranno tante le realtà del nostro sistema agroalimentare regionale che presenteranno ai consumatori prodotti buoni e salutari. Come Regione abbiamo creduto in questa fiera sin dalla prima edizione e saremo presenti anche quest'anno con uno spazio dedicato al riuso e al riciclo, dove presenteremo ai cittadini progetti e opportunità”. In un unico spazio, culturale e commerciale, i visitatori umbri troveranno il meglio dei prodotti e servizi innovativi per uno stile di vita sostenibile divisi in 12 aree espositive con oltre 200 eventi gratuiti tra dimostrazioni, workshop dibattiti, educazione e didattica, dimostrazioni, presentazioni, mostre, convegni, cooking show, laboratori pratici, qualità della vita, benessere del corpo e della mente, un programma riservato alle famiglie e alle scuole per una tre giorni di eventi gratuiti non stop sui diversi aspetti e le diverse anime della sostenibilità, con al centro la mostra-mercato dei prodotti e servizi green. All'interno della fiera, dal 12 al 14 ottobre, ci sarà uno spaccato delle nuove imprese italiane innovative e sostenibili. Pellett ecologici dai fondi di caffè, kit per auto prodursi gioielli ecologici, modelli virtuosi di assistenza sanitaria basati sul muto aiuto, agroforestery e nuovi sistemi di allevamento in vigna, social housing, gruppi di acquisto di auto ibride, ma anche i presidi slow food con l'amatissimo Cicotto di Grutti, una delizia della tradizione, oggi recuperata, a base di scarti di maiale.

Come ha spiegato Fabio Mariottini, dell'ARPA Umbria: “Come Arpa Umbria siamo al fianco della fiera in qualità di partner scientifico e siamo convinti sempre di più che eventi come questo rappresentino un luogo ideale e fondamentale di dibattito, ma anche la dimostrazione concreta di come si possa e si debba crescere ma tenendo ben presente un modello si sviluppo sostenibile”.

PRODOTTI: design per l'arredamento, mobili e oggettistica con elementi sostenibili, soluzioni tecniche per il risparmio energetico di casa, ufficio e per le aziende, social housing, prodotti naturali per la cura e il benessere del corpo e della mente, il meglio del fashion etico per uomo e per donna, ma anche prodotti naturali per la cura dei più piccoli, così come giochi e accessori per l'infanzia. Ancora, produzioni alimentari biologiche, a km zero e di qualità, eccellenze del vino e della birra, servizi vantaggiosi dal punto di vista sociale e ambientale per famiglie e aziende, nuove offerte e strumenti per programmare le proprie vacanze in luoghi naturali e autentici, gruppi di acquisto, strumenti e nuovi mezzi di trasporto per aziende e privati e molto, molto altro. E per gli amanti del buon cibo ci sarà anche lo Street, bio & vegan food festival, uno spazio ristorazione con 18 stand dove gustare il meglio del “cibo di strada”.