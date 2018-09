Aperte le iscrizioni per i centocinquanta eventi gratuiti rivolti agli studenti umbri: ecco come fare per poter partecipare

La scuola al centro della V edizione di Fa' la cosa giusta! Umbria, la fiera del consumo consapevole (12 aree esopsitive con oltre 250 stand) in programma dal 12 al 14 ottobre presso gli spazi di Umbriafiere. L'appuntamento fieristico dedicato alla sostenibilità torna, come di consueto, con un ricco programma gratuito riservato alle studentesse e agli studenti nelle mattinate di venerdì 12 e sabato 13 ottobre.

Oltre 150 eventi, tra laboratori, incontri e workshop riservati alle scuole di ogni ordine e grado. L'obiettivo è quello di coinvolgere bambini e ragazzi facendogli conoscere il meglio delle produzioni sostenibili attraverso incontri tecnico-scientifici di carattere divulgativo riservati agli studenti delle scuole secondarie, e con momenti ludici rivolti a tutti, dove imparare giocando. Un percorso pensato dagli organizzatori in collaborazione con diverse realtà produttive e associative della Regione e con ilpatrocinio dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria. Le tematiche del consumo critico e dei coretti stili di vita saranno alla base degli appuntamenti in programma, nella convinzione che le nuove generazioni possano favorire, con le loro scelte e il loro stile di vita, un futuro migliore e più sostenibile. Nel corso delle due mattine gli studenti potranno rapportarsi con imprenditori, divulgatori scientifici, esperti educatori, animatori, associazioni e realtà attive da anni nei campi della divulgazione scientifica della sostenibilità ambientale.

Da oggi, 19 settembre, è disponibile sul sito della fiera ( www.falacosagiustaumbria.it ) il programma completo con la descrizione degli incontri e dei laboratori dove maestre e insegnanti potranno scegliere il percorso più adatto ai propri alunni. L'ingresso alla fiera e la partecipazione agli eventi è completamente gratuita. Per aderire e iscrivere le classi ai laboratori, è necessario contattare l'organizzazione all'indirizzo scuola@falacosagiustaumbria.it o al numero 075 33390.