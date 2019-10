Expo Elettronica a Umbria Fiere: elettronica e informatica per tutto e per tutti

Elettronica ed informatica per tutto e per tutti

Sabato 2 e domenica 3 novembre, Expo Elettronica ritorna a Bastia Umbria, per il secondo appuntamento dell’anno ad UmbriaFiere.

L’evento consumer più longevo d’Italia fa nuovamente tappa in Umbria, confermandosi un punto d’incontro tra operatori ed appassionati del settore, che combinano l’occasione di buoni affari con la possibilità di incontro e confronto.

L’offerta merceologica è vasta: hardware, software, device, periferiche, componentistica, elettronica, domotica, illuminazione, home security, piccoli elettrodomestici, home entertainment, materiali di consumo e molto altro ancora.

Expo Elettronica abbraccia un pubblico sempre più eterogeneo; professionisti in cerca d’implementazioni per i pc, nerd convinti con obbiettivi high tech, teenager famelici di gaming ad alte prestazioni per consolle e videogiochi.

Uno spazio importante di Expo Elettronica è realizzato grazie ad operatori specializzati che propongono minuteria, componentistica, utensileria ormai davvero introvabile e che richiede un contatto vis a vis per valutarne l’adeguatezza.

Da questa edizione, Expo Elettronica inaugura BastiaModelExpo, il nuovo appuntamento dedicato al mondo del modellismo.

Il format unisce le caratteristiche di una mostra mercato, dove fare acquisti grazie alla presenza di operatori specializzati, con un momento d’incontro tra espositori, associazioni e pubblico di appassionati, con un ricco calendario di iniziative legate al modellismo navale, ferroviario, statico e dinamico e un immancabile spazio LEGO.

Aree attrezzate ospitano esibizioni di modellismo a 360 gradi: macchine navali di Leonardo nell’anniversario dei 500 anni dalla morte, in mostra petroliere e navi da guerra, treni storici e moderni dei quali si può provare l’emozione della guida, diorami che riproducono momenti storici o intere città, anche il volo diventa possibile a BastiaModelExpo con le prove pratiche di guida droni con il visore VR.

A tutta birra, nelle gare delle rombanti mini 4WD e modellismo statico a perdita d’occhio.

Queste sono alcune delle emozioni ‘in scala’ in programma a UmbriaFiere.

Spazio anche al collezionismo, grazie al Fotomercato, la sezione dedicata al mondo della fotografia, dove incontrare espositori con materiali e attrezzatura vintage e occasioni dell’usato, sia per fotografia analogica che digitale. Apparecchi antichi e moderni a soffietto, fotografie d’autore, ingranditori ed accessori per la camera oscura e la sala posa.



Dove, come, quando:

Date e orari: sabato 2 e domenica 3 novembre dalle 9 alle 18,30

Luogo: Umbriafiere, Piazza Moncada, Bastia Umbra (PG)

Organizzazione: Blu Nautilus Srl

Info: 0541439573; www.expoelettronica.it

Ingresso: intero € 8,00 - ridotto € 6,00

