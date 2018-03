Torna la grande fiera dedicata alla casa: 500 stand, 24mila metri quadrati espositivi e tante novità

Tutto pronto per la XXXVI edizione di Expo Casa, ad Umbriafiere di Bastia Umbra da sabato 3 marzo a domenica 11 (orari di apertura: feriali 15:00–21:00; sabato e domenica orario continuato 10:00–21:00). Epta Confcommercio Umbria rilancia ancora una volta l’esposizione dedicata a Edilizia, Arredamento e risparmio energetico con 24.000 mq espositivi, 8 saloni, 10 aree tematiche, 500 stand e la grandissima collaborazione con l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia.

Il taglio del nastro con le autorità, alle 11 di sabato, davanti allo spettacolare portale d’ingresso realizzato dall’architetto Luca Molinari. Sarà un’edizione profondamente rivista, seconda tappa del progetto Open Minds, realizzato dall’Accademia di Belle Arti (Paolo Belardi e Simone Bori) insieme ad Epta. Il progetto punta ad aumentare l’offerta di spazi di relazione, informazione e confronto e gli spazio sempre più aperto al pubblico specializzato degli operatori e dei professionisti. Lo slogan di questa edizione, LESS THINGS, MORE LINKS: per abitare dovunque e comunque punta a superare l’idea stereotipata della casa tradizionale e a offrire qualità, innovazione e un’esperienza sempre più emozionante.

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Piazza Tecla, realizzata nel padiglione 8 da Tecla Costruzioni in legno e dedicata a performance, lezioni magistrali, seminari, workshop, presentazioni aziendali parti di un programma culturale ricco e stimolante. Il ricco calendario di appuntamenti di sabato 3 marzo comincia alle 11.30 con Interactive experience: tra arte e Tecnologia, a cura dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia (ABA), che vedrà anche l’intervento di Alex e Paolo Buroni. Nel pomeriggio del giorno di apertura arriva Canapa Nera, a cura di ABA e della Regione Umbria, con interventi di Paolo Belardi, Lucio Caporizzi, Gabriella del Signore, Daniela Gerini, Glenda Giampaoli e Matteo Scoccia. Il primo pomeriggio si concluderà con Le case che siamo, curato da ABA con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Perugia. L’incontro vedrò la partecipazione di Luca Molinari.E tanto altro attende i visitatori! Appuntamento con Expo Casa 2018 dal 3 all’11 marzo a Umbriafiere.