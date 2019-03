Expo Casa di Bastia Umbra, interessante iniziativa che vede al centro l’Umbria vista dal cielo, foto aeree di Paolo Ficola

“Arredare, progettare, ristrutturare, costruire futuri”: un titolo che riassume un ambizioso programma. Expo Casa di Bastia Umbra, interessante kermesse che vede tra le proposte l’“Umbria vista dal cielo”, foto aeree di Paolo Ficola. Merito dell’ingegner Paolo Belardi, responsabile degli eventi culturali, aver voluto inserire questa iniziativa che incrocia arte, tecnologia, storia e identità della nostra regione.

Dopo una colta introduzione di Belardi, tocca al nostro Inviato Cittadino presentare in piazza Tecla il lavoro di Ficola, già da lui proposto in mostre assai partecipate, a Palazzo Cesaroni e a Civitella d’Arna l’estate scorsa. Dice Allegrini: “Le foto di Ficola parlano da sole. C’è solo il rischio di restarne ammaliati, in una sorta di sindrome di Stendhal”. Aggiunge: “Sono foto che coniugano un elevato valore artistico, paragonabile alle suggestioni di Burri o di Dottori (di cui Paolo ammira da sempre le prospettive aeree)”. “C’è, inoltre, un valore naturalistico, turistico-promozionale, storico, nel senso che quegli scatti raccontano l’evoluzione urbanistica e antropologica delle nostre realtà territoriali. C'è, infine, un valore affettivo, unito a una forte caratura tecnologica”.

Paolo Ficola ha proposto un efficace slide con decine di esempi, soffermandosi in opportune spiegazioni relative alle modalità di ripresa e ad aspetti di tecnica che transitano dall’analogico al digitale, dalla pellicola ai bit. Un pubblico numeroso e interessato ha punteggiato con l’applauso alcuni passaggi dell’evento. Fra l’altro, l’ingegner Paolo Belardi ha dichiarato che intende proporre la candidatura di Ficola ad accademico di merito dell’Accademia “Pietro Vannucci” di Perugia. Posizione pienamente condivisa da Sandro Allegrini che di quel consesso fa parte in veste di accademico d’onore.