Expo casa 2019 apre i battenti, tantissime novità: tutto il programma

È tutto pronto per la XXXVII edizione di Expo Casa, ad Umbriafiere di Bastia Umbra da sabato 2 marzo a domenica 10 (orari di apertura: da lunedì a venerdì 15:00–20:00; sabati e domeniche orario continuato 10:00–20:00). Epta Confcommercio Umbria rilancia ancora una volta l’esposizione dedicata a Edilizia, Arredamento e Risparmio Energetico con 24.000 mq espositivi, 8 padiglioni, 500 stand e le collaborazioni d’eccezione con l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia.

Il taglio del nastro con le autorità si terrà alle 10.30 di sabato davanti alla nuovissima porta d’ingresso ideata dai Professori Paolo Belardi e Simone Bori e realizzata in collaborazione con Gesenu. Partirà quindi un’edizione profondamente rivista, ultima tappa del progetto triennale Open Minds, studiato da Belardi e Bori e portato a fruizione insieme ad Epta. Il progetto ha aumentato gli spazi di relazione, informazione e confronto e portato a un maggiore coinvolgimento del pubblico specializzato degli operatori e dei professionisti, oltre a rendere ancora più emozionante il percorso espositivo. Lo slogan di questa edizione, NEW HUMANISTIC EXPERIENCE: costruire futuri vuole puntare lo sguardo al domani e a soluzioni ecosostenibili e innovative per un nuovo modo di abitare e godere della propria casa.

L’esposizione propone anche un ricco calendario di appuntamenti nella splendida Piazza Tecla del padiglione 8. Il giorno di apertura si comincia alle 11.30 con Progetto Umbria. Il valore della conoscenza, conferenza di Alfredo Martini a cura di Ance Umbria e dell’Università degli Studi di Perugia. Alle 14.30 si terrà Professione interior designer. Tra innovazione, funzione ed estetica a cura di Aipi e con l’intervento di Paolo Brancone, Gianpiero Brunelli, Angela D’Uffizi, Nicola Grandolini e Marco Magnatta. A seguire, alle ore 16.00, Innovazione sostenibile e tendenze per la protezione del legno a cura di Ica Group e con Lorenzo Paniccia e Francesco Cinquepalmi. A chiudere il programma della prima giornata sarà poi La rivoluzione dell’ombra. Per un Rinascimento contemporaneo, conferenza di Gianluca Peluffo a cura dell’Università degli Studi di Perugia con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Perugia e il contributo di Ica Group.

Tanti appuntamenti, tanti prodotti, tante novità e un percorso emozionante, all’avanguardia e completo attendono i visitatori, che potranno vivere al meglio l’esposizione anche grazie all’APP ufficiale di Expo Casa firmata Ubico. Basta scaricarla al link: www.expocasapp.it.