Evento all'aeroporto folignate, la risposta del sindaco alle critiche

Il sindaco di Foligno risponde alle critiche – da noi pubblicate – avanzate dall’ingegner Massimo Rigucci. Ecco la risposta.

“La ringrazio, innanzitutto, per la segnalazione fatta. Ritengo, da quanto scrive, che sia un appassionato del settore. Per questo avrà compreso l’assenza degli aerei che invece avrebbero dovuto essere presenti: uno ha avuto un guasto alla partenza, l’altro è rimasto bloccato causa meteo avverso”.

Fin qui la spiegazione relativa al mancato arrivo dei due aerei storici, attesi dal pubblico degli appassionati. Ossia uno 'Spitfire' e un 'Mustang', della seconda guerra mondiale.

Scrive in proposito l’amico Mauro Bifani: “Mi risulta che i due velivoli storici Spitfire e Mustang, causa avverse condizioni meteo, non hanno potuto valicare le Alpi e sono rimasti in Germania”. In merito “nulla quaestio”. Perché – come recita l’antico brocardo “Ad impossibilia nemo tenetur”. Il punto, però, non è questo.

Infatti, come si ricorderà, la protesta dell’ingegner Rigucci non eccepiva nulla in proposito, essendo egli un antico cultore della materia e conoscendo il tipo di aerei, le loro limitazioni e il luogo di partenza.

Ciò che invece Rigucci aveva lamentato era la completa disorganizzazione, la mancanza di uno speaker che informasse adeguatamente il pubblico, l’assenza di un punto di ristoro, l’indisponibilità di servizi igienici, lo spostamento, arrogantemente imposto al pubblico, in una zona assolata, pur essendo disponibile una superficie in ombra. Denunciando, insomma, la mancanza di tutto quanto consente di fruire di uno spettacolo che incrocia passione, storia, tecnologia.

Prosegue la mail del sindaco, avvocato Stefano Zuccarini: “Per quanto riguarda, invece, la restante parte della comunicazione, le segnalo che è uno dei punti del nostro programma di mandato: quello di intervenire sulle strutture e sulla funzionalità dell’aeroporto”.

Dunque, nessuna smentita, ma il doveroso impegno ad evitare che episodi come quello accaduto, e lamentato da Rigucci, non abbiano a ripetersi.