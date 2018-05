Il programma XX Giugno a Perugia: oltre un mese di grandi appuntamenti

Anche quest’anno il calendario delle iniziative collegate alla ricorrenza del XX giugno è ricchissimo: dal 3 giugno al 13 luglio sono previsti numerosi eventi per celebrare una delle date simbolo della storia perugina.

Questo il programma completo: Domenica 3 giugno ore 16.00

Inaugurazione Chiesetta di Sant’Angelo in Ponte Felcino dopo i lavori di recupero eseguiti

grazie al Progetto Art Bonus

Domenica 3 giugno ore 19.00

Sala dei Notari

Roncalli Legge Roncalli - Recital per voce e violoncello

Martedì 5 Giugno ore 16.00

spazio al verde 2018

giornata mondiale dell’ambiente a San Matteo degli Armeni

Mercoledì 6 giugno ore 9.30-13.30

#PASocial Day presso l’Aula Magna Istituto Capitini

Giornata dedicata ai tanti temi, obiettivi, proposte, confronto, scambio di buone pratiche

legati al mondo della nuova comunicazione.

Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 giugno

PERUGIA 1416 :Rievocazione storica – 3° Edizione

Domenica 10 giugno Ore 10,30

Ara Pacis - Giornata patriottica commemorativa dei Fratelli Pellas e di tutti i caduti della 1°

Guerra Mondiale

Lunedì’ 11 giugno ore 11.00

InLunedì 18 Giugno

ore 19,00 | Chiostro di Saaugurazione del Pozzo di San Francesco dopo i lavori di recupero eseguiti grazie al

Progetto Art Bonus

Giovedì 14 giugno: Ore 9,30 – 13,00

Sala del Consiglio Provinciale Piazza Italia

Artbonus esperienze e novità a confronto. Il caso #ArtbonusPerugia.

Giovedì 14 giugno 2018, ore 21:00

musica dal mondo festival internazionale dei cori e delle orchestre giovanili

Perugia, Sala dei Notari: The Sisterhood of Sound

Venerdì 15 Giugno ore 21,15

Teatro Bicini, via del Cortone - El canto entre las cuerdas. Pennellate iberiche di chitarra

classica e voce, Odicón Vocal Quartet

Sabato 16 Giugno

ore 19,30 | sala Miliocchi, Corso Garibaldi 136:

"Costruiamo il coro", gruppo corale dell'associazione Vivi il Borgo, Canti verdiani

ore 20,00 | Cena del XX Giugno

Domenica 17 Giugno

ore 9,30 | da Porta San Costanzo: Camminata del XX Giugno, sui luoghi della resistenza e

dell'ingresso delle truppe papaline

Ore 18,00 | Arena Borgo Bello: 1859 Note risorgenti, 1944 Musica resistente, Jaquerie, The

Citizen, I Nur e The Street Band

Pietro: Voci Vicine.

XX Giugno 1859, rappresentazione teatrale.

Martedì 19 giugno

ore 11:30 | Archivio di Stato – Presentazione del progetto di riordino del ”Archivio Carlo

Ciangottini” insieme a Comune di Perugia, Accademia di Belle Arti “P. Vannucci”,

Collegio dei Geometri di Perugia, Società di Mutuo Soccorso, Associazione di Porta

Eburnea;

ore 17:00 | Sala dei Notari – Firma del protocollo d’intesa tra le città coinvolte nel Progetto

UNESCO “Spur-Città etrusche”, a seguire Lectio Magistralis del prof. Mario Torelli

Martedì 19 Giugno

ore 18,30 | Chiostro di San Pietro:

degustazione offerta dalla Fondazione Agraria

ore 19,00 | Porta S. Pietro: Cronache del XX Giugno.

Rappresentazione teatrale.

ore 21,30 | Cinema Frontone film Camicie rosse

Mercoledì 20 giugno CERIMONIE UFFICIALI

Ore 10,00 - Borgo XX Giugno

Deposizione delle corone di alloro al Monumento ai Caduti del XX Giugno 1859 e alla

lapide che ricorda i patrioti fucilati nel 1944 dai nazi-fascisti presso il Poligono di Tiro

Ore 10,45 - Civico Cimitero

Deposizione di una corona di alloro al Monumento ai caduti

Ore 11,30 – Piazza Braccio Fortebracci

Deposizione di una corona di alloro alla Lapide in memoria delle vittime di tutti i genocidi

Ore 12,00 - Palazzo dei Priori, Sala dei Notari

Iscrizioni all’Albo d’Oro

Mercoledì 20 giugno

Ore 17,00 – Sala Conferenze – Galleria Nazionale dell’Umbria

Presentazione lavori di recupero degli appartamenti Capitini

Mercoledì 20 Giugno

ore 16,45 | Sala dei Notari: Conferenza di Claudia Minciotti Tsoukas, Peppino Evangelisti.

Chi?

ore 17,30 S|ala dei Notari: Concerto vocale e strumentale dei Cantori di Perugia e della

Corale Polifonica di Ponte Valleceppi

ore 18,15 | Galleria Nazionale dell’Umbria: Visita guidata alla casa di Aldo Capitini

Venerdì 22 Giugno

ore 17,30 | Giardini del Frontone: Scrittrici in giardino. Incontro pubblico sulla scrittura di

viaggio al femminile.

ore 21,00 | Passeggiata Letteraria sui luoghi di donne che hanno fatto la storia della città e

in particolare del Risorgimento (partenza Monumento al XX Giugno)

Giovedì 21 giugno 2018, ore 21:00

Perugia, Sala dei Notari

FESTA EUROPEA DELLA MUSICA

Orchestra d’ Archi Ars et Bangkok

Venerdì 22 giugno

Ore 16,00 – Sala dei Notari

Proiezione del lungometraggio.”La Principessa, l’Italia e Noi” – Perugia e il Risorgimento

Sabato 23 Giugno

ore 17,30 | Arena di Borgo Bello: Il Bartoccio e la Macchina del Tempo. Spettacolo di

burattini di Tfu

ore 18,30 | Arena di Borgo Bello: Dagià l' sole scalampa. Spettacolo di canzoni perugine

ore 21,00 | Cva di Pretola: Per Aldo Capitini “LA FESTA”

Storie musicali di cultura e di speranza dal secondo dopoguerra

Canti di montagna, Armonie e tradizioni

Sabato 23 giugno

ore 15:30 Corso Garibaldi 84

Inaugurazione della “Domus Pauperum

Domenica 24 Giugno

Cva Pretola | Per Aldo Capitini “LA FESTA”

Martedì 26 Giugno

Sala Rossa Palazzo dei Priori

ore 12.00 | Conferenza stampa con i Presidenti Gruppi Lions Perugia per il finanziamento

del Portone Atrio Palazzo dei Priori

Martedì 26 giugno 2018, ore 21:00

Perugia, Sala dei Notari

Concerto de Urianenborg Chamber Orchestra

Giovedì 28 Giugno

ore 17:00 | Biblioteca Augusta, Sala Binni

Presentazione del primo volume della nuova serie dei “Quaderni Storici del Comune di

Perugia” con Deputazione di Storia Patria dell’Umbria

sabato 30 giugno

ore 11.00 | Piazza Giordano Bruno,10

“Le iscrizioni latine raccontano Perugia”

Inaugurazione del lapidario allestito dal Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria

domenica 1 luglio

ore 18.00 | “Sala dei Notari

“Viva gli sposi - La storia di una vita insieme”

Celebrazione delle coppie perugine sposate da oltre 65 anni

Giovedì 7 luglio ore 18.45

Inaugurazione Portone Sala dei Notari, Sala della Vaccara, terzo portone di Palazzo dei

Priori dopo i lavori di recupero eseguiti grazie al Progetto Art Bonus

Martedì 10 luglio ore 20.00

Piazza di Monteluce

Inaugurazione Edicola di Monteluce dopo i lavori di recupero eseguiti grazie al Progetto Art

Bonus

Martedì 10 luglio ore 20.30

Piazza di Monteluce

Passeggiata alla scoperta dei beni Art Bonus 2018, in collaborazione con il progetto

“Piedibus” ASL UMBRIA1

Venerdì 13 luglio ore 18.30

Inaugurazione Monumento ai caduti di Ponte San Giovanni dopo i lavori di recupero

eseguiti grazie al Progetto Art Bonus

N.B. SI PRECISA CHE ALCUNI EVENTI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI DI

DATE ED ORARIO.