Cosa fare in città. Musica, concerti e feste in Umbria: gli eventi del fine settimana

E’ tempo di divertimento con un weekend dedicato a feste e cultura, ma non solo. L’eterno ragazzo Gianni Morandi dà appuntamento ai suoi fan al centro commerciale di Collestrada. Arriverà sabato 13 a partire dalle 17. Per gli amanti degli animali è una delle feste più attese quella di Sant'Antonio, giorno in cui tutti i nostri amici potranno essere portati in chiesa per essere benedetti. Perugia non è da meno con corso Bersaglieri che si accenderà per una giornata intera. Dalle ore 9,30 inizierà la festa.