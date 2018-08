Cosa fare nel week end? I concerti, le sagre, gli appuntamenti con lo sport e tanto altro. Gli eventi da non perdere

Torna la rubrica degli eventi di Perugia Today del week end: tanti ancora gli appuntamenti per quest'estate 2018, da non perdere.

CONCERTI: La dodicesima edizione del Dancity Festival, festival internazionale di cultura e musica elettronica, si svolgerà a Foligno, in Umbria, venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 agosto 2018, in alcuni dei più suggestivi luoghi della città dal prezioso valore storico-artistico e presso gli spazi indoor e outdoor del club Serendipity.

Riverock Festival ad Assisi: venerdì 24 dalle 18.30 a notte inoltrata, con ingresso per i concerti a 25 euro: sul Main Stage il mattatore è Cosmo, il dj e producer di Ivrea che nell'ultimo anno ha letteralmente sbancato i club più capienti d'Italia, allungandosi addirittura fino a Londra, Berlino, Parigi con il suo "Cosmotronic Tour", più che un semplice concerto un vero e proprio party itinerante, ricco di ospiti e dj del collettivo Ivreatronic, intitolato al suo quarto album, dal quale è tratta la hit radiofonica da 1 milione di streaming su Spotify, ovvero "Quando Ho Incontrato Te". L'ultima giornata, Sabato 25, completamente a ingresso gratuito, anticipa l'apertura alle 17.30 e offre una proposta eccellente sotto ogni punto di vista: per cominciare l'esibizione di Becoming X, collettivo di talentuosi illustratori, dj e musicisti, che propongono un vero e proprio "live drawing", un happening di disegno e musica dal vivo con un set che combina sonorità rock/elettroniche e improvvisazioni artistiche.

Dopo la felice incursione a Spello del 19 agosto, con il concerto di UmbriaEnsemble presso le Torri di Properzio, Umbrò Summer Fest ritorna all’Isola Polvese. La rassegna di concerti estivi targata Umbrò – Arci Perugia, con il patrocinio di Umbria Jazz, venerdì 24 agosto (ore 21.30, ingresso 15 euro) vedrà Danilo Rea esibirsi in un concerto per piano solo nella suggestiva cornice della Rocca dell’isola, inaugurata dagli Avion Travel il 4 agosto proprio per la prima data della rassegna.

Prosegue l’ estate nursina 2018 con diversi appuntamenti che contraddistingueranno la settimana in attesa dell’estrazione della lotteria domenica 26 nel corso dell’esibizione della Spoleto Blue Band in Piazza San Benedetto.Anche queste serate saranno all’insegna della musica a partire da giovedì 23 con la ‘Cuore d’Italia band’; venerdì 24 ad esibirsi sul palco sarà il duo de La Municipal, giovane duo emergente della musica Indie italiana e sabato 25 sarà la volta del C. Family Quartet.