"I Ragazzi della Via Pal" sbarcano al Teatro Morlacchi: sul palco solo ragazzi e voci bianche

Questo sabato al Teatro Morlacchi di Perugia è di scena il FAMILY CONCERT «I RAGAZZI DELLA VIA PAL», spettacolo musicale per attori, coro di voci bianche ed ensemble. Lo spettacolo, prodotto dalla Fondazione Perugia Musica Classica, è ispirato alla letteratura per ragazzi, ed è tratto dal capolavoro di Molnár «I Ragazzi della Via Pal», un romanzo intenso e pieno di sentimenti contrastanti, una guerra tra bande di ragazzi che lotta per la conquista di uno spazio di gioco, tra amicizia, lotte e solidarietà. Grazie alla regia di Francesco «Bolo» Rossini e alla musica originale di Filippo Illic Fanò questo grande classico apparirà in una nuova e affascinante luce.

Riportiamo di seguito alcune note del regista Francesco «Bolo» Rossini, e del compositore Filippo Illic Fanò che ben ci descrivono il progetto: «Rileggere I Ragazzi della Via Pál dopo quasi quarant’anni è stata un’esperienza davvero profonda. È stato come rivedere un amico carissimo dell’infanzia ritrovando in lui, intatto, lo spirito di un tempo. Perciò, con la sola certezza della trama, mi sono addentrato nella lettura ricevendo in cambio emozioni intense. La grandezza stilistica del classico di Molnár è evidente fin da subito e i valori di amicizia, lealtà e coraggio che si colgono nella vicenda di questo gruppo di ragazzi sono l’elemento epico che ci fa ancora sognare.

Partendo da queste imprescindibili caratteristiche ho improntato la medesima vicenda di lotta e rivendicazione, di appartenenza e difesa di uno spazio, nella periferia di una delle nostre città, ma trasportandola stavolta ai giorni nostri ed ambientandola non più in una vecchia segheria ma in un più attuale deposito di pneumatici. Ho cercato così di gettare uno sguardo sulla realtà delle bande giovanili che quotidianamente vivono le loro storie di marginalità e degrado nelle nostre periferie, senza spazi sociali nei quali far crescere e coltivare un futuro a misura d'uomo.

Nella nostra trasposizione, in accordo con Filippo Fanò che ne ha concepito e scritto le musiche, abbiamo però deciso di lasciare ai personaggi di questa storia, gli stessi nomi dei protagonisti del magnifico romanzo di Molnár: un omaggio dovuto ai vecchi amici ritrovati», FRANCESCO BOLO ROSSINI. «Quando il mio papà mi regalò un’edizione cartonata de I Ragazzi della Via Pál avevo più o meno l’età dei ragazzi e delle ragazze che oggi recitano, cantano e ballano in questo spettacolo. Scrivere le musiche per questa piccola Opera è stato per me immaginare di dare un corpo musicale all’appassionante lettura di quel tempo, quando mi immedesimavo nelle scorribande di Boka, Nemecsek e Feri Áts. Dentro questo ‘corpo’ musicale ho messo linguaggi, stili ed epoche apparentemente molto diversi tra loro: dal ‘900 musicale di Bartók e Shostakovich al Brasile di Tom Zé, passando per la musica a programma (quella che si scrive per il teatro, ad esempio, o per il cinema) di Fiorenzo Carpi o Danny Elfman. Ma ho anche fatto in modo che questo strano frullato parlasse una lingua comune a quella che i giovani protagonisti di questo spettacolo ascoltano quasi tutti giorni, in questo alcuni tra i più interessanti autori di teatro musicale contemporaneo (ad esempio Tim Minchin, Andrew Lippa o Jason Robert Brown) mi hanno dato grande ispirazione. Perché se i nostri Nemecsek, Boka, Geréb e tutte/tutti gli altri meravigliosi interpreti di questa storia non si riconoscono in quello che cantano, difficilmente potremmo pretendere da loro quella bellissima e magica «sospensione dell’incredulità» che il teatro può darci», Filippo Illic Fanò.

Lo spettacolo si terrà sabato 20 gennaio 2018 alle ore 16:30 al Teatro Morlacchi di Perugia. I biglietti (Posto unico € 10,00 – Ridotto € 7,00 – Giovani nati dal 1991 € 5,00) possono essere acquistati nella sede della Fondazione Perugia Musica Classica, in Piazza del Circo 6 a Perugia e dal sito www.perugiamusicaclassica.com Inoltre, nei seguenti punti vendita autorizzati: A. Cavallucci C. (Via Martiri dei Lager 96/bis), Mipatrini Musica (Strada Trasimeno Ovest 7/a), Piccadilly (Centro Commerciale Collestrada). Il giorno dello spettacolo la biglietteria sarà aperta un’ora prima dell’inizio presso il Teatro Morlacchi.