L’Euroschool festival sceglie l’Umbria, oltre 10mila studenti in arrivo: tra i super ospiti anche Mogol

Oltre 10mila studenti in arrivo in Umbria per l’Euroschool Festival 2018, che si svolgerà dal 15 aprile al 31 maggio nella provincia di Perugia e nei comuni di Foligno, Bettona, Torgiano, Gubbio e Todi. Saranno presenti oltre 10.000 studenti che provengono da varie parti dell’Italia e del mondo, accompagnati da docenti e genitori, più di 26.000 giorni di permanenza in Umbria e quasi 21.000 pernottamenti.

Euroschool Festival è l’evento più grande d’Europa nato nel 1995 legato alle varie fasi di apprendimento, è un’associazione No profit.Come affermato dal presidente Luigi Giorgetti, dell’Associazione Rikreazione No profit, è stata scelta la regione Umbria perché “terra di contadini” in quanto “chi semina raccoglie”, questi sono i valori che vogliamo trasmettere ai ragazzi: il merito paga”.

Durante la conferenza stampa sia il Sindaco di Torgiano Marcello Nasini, il vicepresidente della Provincia di Perugia Roberto Bertini e il vicesindaco di Todi Claudio Ranchicchio hanno affermato che questo evento contribuisce alla ripresa turistica della Regione Umbria dopo i vari sismi subiti”.

Si parte martedì 17 aprile alle ore 20.30 con il concerto inaugurale di Musica Classica e coro alla Basilica Superiore di San Francesco in ASSISI. Si esibiranno le eccellenze delle scuole di musica, pubbliche e private. Prevista la diretta streaming in lingua. Si prosegue il 18 aprile alle ore 21.00 con il secondo concerto di Musica Classica e coro, in questo caso alla Basilica di San Pietro in PERUGIA. L’evento sarà anticipato (a partire dalle ore 18.00) da una cena all’insegna della tradizione di San Benedetto, offerta ai partecipanti dalla Fondazione di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia nell’ambito del progetto “Benedicta Umbria”.