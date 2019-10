Eurochocolate, designati oggi i Chocoday Ambassador, il programma dettagliato di domani

Roberto Madrid, Project Manager COAGRICSAL, Honduras, e Guido Mercado, Delegato Fundacion UNISOL, Bolivia, sono stati premiati oggi con i Chocoday Ambassador per mano del Direttore Generale di Eurochocolate, Bruno Fringuelli, nel corso del Summit Internazionale “In the hearth of Chocolate” che si è svolto stamattina al Salone d’Onore di Palazzo Donini. I riconoscimenti hanno voluto premiare due personaggi di riferimento nel mondo del cacao per aver applicato importanti best practices nella produzione e promozione del goloso Cibo degli Dèi.

Nel corso dell’appuntamento di questa stasera con la Serata di Gola saranno inoltre resi noti i nomi dei premiati agli Eurochocolate Awards, un riconoscimento per chi si è distinto nella propria arte o nel proprio mestiere, lavorando con dedizione nel mondo del cioccolato.

Cinque le categorie in gara che si contendono il riconoscimento:

Editoria a tema cioccolato

Industria per la realizzazione di un prodotto innovativo

Presenza Internazionale

Special Event Eurochocolate

Artigianato italiano del cioccolato

Domattina, 25 ottobre, alle 11.30, in piazza Matteotti, l’appuntamento con la Conferenza Stampa di presentazione dell’edizione 2019 di Eurochocolate Christmas.

I laboratori e gli eventi di domani

Fra le degustazioni di domani da segnalare, nella sezione Eurochocolate World l'incontro della serie Viaggi di Piacere (Centro Servizi Alessi, via Mazzini 9, ore 12.00) alla scoperta di XOL, il primo cioccolato prodotto in Honduras con un cacao 100% locale che affonda le sue radici nelle suggestive tradizioni degli antichi Maya.

Sempre al Centro Camerale Alessi alle 18.00 l’appuntamento è con Nicola Maramigi e le sue Praline fatte e mangiate.

Sempre attivo per tutta la durata del Festival Bottoni in gioco, spazio permanente per laboratori, attività didattiche e di riuso creativo dedicati ai più piccoli insieme alle loro famiglie. Tutti i giorni simpatici giochi e divertenti iniziative per bambini di tutte le età.

Crea il tuo BottOmino è invece il divertente laboratorio all’insegna del riciclo e della creatività per creare con i bottoni dei coloratissimi portachiavi e ciondoli. La partecipazione è gratuita su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: +39 3276353257.

Al Centro Servizi G. Alessi tutti i giorni, alle ore 15.00, prosegue Ciocopasticceria, realizza i tuoi dolci come un vero pasticcere! firmato Icam Ciocopasticceria, mentre tutti i giorni alle ore 16.30 è la volta di Sweet Buttons, in collaborazione con Italia Zuccheri, per cimentarsi nella realizzazione di dolci creazioni a forma di bottone.

Cioccolata con l’autore

Per l'appuntamento letterario di Cioccolata con l’Autore domani è la volta di Silvia Vecchini e Sualzo che per le Edizioni Il Castoro presentano, alle 17:00, 21 giorni alla fine del mondo, a cura di biblioteche della Paganella.