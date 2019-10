Eurochocolate "attacca bottone": il programma della nuova edizione. E il seggio Perugia 1 si sposta al Classico

Eurochocolate influsice sul voto?. Almeno su quello dei 700 elettori che votano al seggio Perugia 1,a Palazzo dei Priori. Il 27 ottobre, infatti, quando gli umbri saranno chiamati a rinnovare il consiglio regionale e la presidenza, sarà infatti l'ultimo giorno della 26esima edizione del festival internazionale del cioccolato. "Abbiamo subito segnalato la concomitanza - spiega Eugenio Guarducci - e, per evitare disagi, il seggio è stato spostato al liceo classico Mariotti". Soluzione trovata in accordo con la Prefettura, problema risolto.

Il concomitante appuntamento con le urne non poteva non essere ricordato dal presidente nella conferenza di presentazione dell'edizione 2019, con una tavoletta dedicata e personalizzata per ognuno degli otto candidati. Customizzazione che rappresenta una delle tante novità di Eurochocolate, pronta ad aprire i battenti il 18 ottobre per concludersi, appunto, il 27.

Dieci giorni in cui Perugia si trasforma nella capitale del cioccolato, mentre il progetto e la volontà di fare di Perugia realmente la città del cibo degli dei, per fare di questo settore un polo attrattivo per aziende e turisti durante tutto l'anno , è stata ribadita dall'assessore al marketing territoriale Michele FIoroni, presente insieme alla collega Clara Pastorelli, e dal presidente della Camera di Commercio, Giorgio Mencaroni.

#attaccabottone è il claim di quest'anno: "Quando poco meno di un anno fa - spiega Guarducci - annunciammo di volerci ispirare al tema dei bottoni, mai avremmo immaginato di poter trovare tanti stimoli creativi come quelli che abbiamo innescato in questo lungo lavoro, che si concluderà il 27 Ottobre in coincidenza con le inaspettate elezioni regionali quando, a cercare di attaccare bottone, saranno i ben otto candidati ai quali abbiamo pensato di dedicare un piccolo ma simbolico omaggio…".

Durante Eurochocolate, la centralissima piazza Matteotti si trasformerà in Piazza dei Bottoni, realizzata in collaborazione con Icam Ciocopasticceria, FBM, Cabrellon e Pavoni. Tutti i giorni del Festival, con orario continuato dalle 10 alle 20 e il sabato fino alle 22, i visitatori potranno entrare in questo coloratissimo laboratorio e realizzare con le proprie mani tanti dolcissimi bottoni di cioccolato da portare a casa insieme allo stampo in silicone, oltre a scoprire la grande merceria a tema cioccolato con protagonisti i nuovi prodotti della linea #attaccabottone by Costruttori di Dolcezze.

I bottoni di cioccolato saranno infatti gli assoluti protagonisti di Eurochocolate 2019, in varie forme e dimensioni che vanno dai 4 ai 350 grammi del Maxi Bottone. Tantissimi i bottoni sfusi che stanno già prendendo forma: colorati, marmorizzati, al latte, gianduia, al cioccolato bianco e fondenti, alloggiati in eleganti confezioni similpelle e contenitori trasparenti in vetro, plexiglas e pvc. E poi la tavoletta Nata con la Camicia, impreziosita sia dalla presenza dei bottoni che da un packaging con, in primo piano, il classico colletto di camicia previsto anche nella versione jeans.

Sarà inoltre possibile attaccare bottone con la nuova linea di tavolette Nome Made e PhotoChoc presso le storiche Logge di Braccio dove tutti i giorni, dalle 10 alle 20 e sabato fino alle 22, sarà possibile regalarsi o regalare un’originalissima tavoletta di cioccolato personalizzata al momento con il proprio nome o la propria foto preferita. Insoliti set fotografici potranno fare da sfondo per avvolgere in uno scatto unico tanto buonissimo cioccolato. Le attività sono realizzate in collaborazione con Umbria Ufficio e Digital Point.

Novità in arrivo anche per il Chocolate Show - il più grande emporio del cioccolato con oltre 6 mila referenze di prodotti proposti da oltre cento firme del dolciario, artigianale e industriale, nazionale e internazionale - che proporrà spazi suddivisi per aree tematiche e ripensati per stimolare l’effetto immaginifico che solo il Cibo degli Dei è capace di trasmettere: l’Isola dei Golosi, A tutta tavoletta!, Mani in alto questa è una pralina!, Vieni avanti cremino!, Spalm Beach e Choco Drink. Pronto come sempre ad accogliere i chocolovers, nella splendida cornice di Piazza IV Novembre, il Chocostore by Eurochocolate con i suoi originalissimi prodotti e una selezione di tante e curiose idee regalo.

Per indagare lo stupefacente mondo dei bottoni, sia sul fronte storico-archeologico che contemporaneo, verranno allestite presso l’ex Chiesa della Misericordia - trasformata per l’occasione ne La stanza dei bottoni - due imperdibili esposizioni. Buttons è l’originale mostra realizzata in collaborazione con il Museo del bottone di Santarcangelo di Romagna, aperto nel 2008 dal collezionista Giorgio Gallavotti e con al suo attivo oltre trecentomila visitatori, tra i quali moltissimi stranieri, incantati di fronte ai ben dodicimila esemplari che vanno dal 1600 ai giorni d'oggi. Il viaggio nel tempo proseguirà, nella sua dimensione contemporanea, con Bottonarte che proporrà un originale percorso creativo in cui i bottoni si trasformano da comune accessorio quotidiano in oggetto artistico. In mostra circa 600 bottoni realizzati in gres-porcellanato, dipinti a mano e in stampa digitale con motivi diversi e unici.

Chi meglio dei bambini è capace di creare relazioni e legami, oltre ogni differenza o divisione? A loro, sempre presso l’ex Chiesa della Misericordia, è riservato un tavolo a forma di bottone, pronto ad accogliere coinvolgenti giochi a tema destinati proprio ai piccoli grandi protagonisti dell’edizione 2019 insieme alle loro famiglie. In particolare, grazie a BottonArteLab, sarà possibile progettare, disegnare e realizzare la propria Bottonarte, dipingendo con pennelli e colori dei grandi bottoni di ceramica. Crea il tuo BottOmino è invece il divertente laboratorio all’insegna del riciclo e della creatività per creare con i bottoni dei coloratissimi portachiavi e ciondoli. La partecipazione a entrambe le attività, realizzate in collaborazione con Bottonarte e Event Art, è gratuita su prenotazione.

Il programma

Cioccolato & co.

Il tradizionale appuntamento con le Sculture di Cioccolato firmate Callebaute è in programma domenica 20 ottobre: spettacolare esibizione live di veri e propri scultori, trasformerà i maxi blocchi di cioccolato di circa un metro cubo ciascuno in altrettante opere d'arte rigorosamente a tema. I blocchi sono realizzati con cioccolato Barry Callebaut "Dolphin" prodotto nello stabilimento di San Sisto, a pochi chilometri dal Centro Storico di Perugia. Tutti coloro che assisteranno alla creazione artistica delle Sculture saranno omaggiati con le scaglie di cioccolato che si staccheranno direttamente dai blocchi.

ChocoCard: omaggi e premi

La ChocoCard, l’esclusiva carta servizi di Eurochocolate che dà diritto a speciali omaggi e sconti durante l'evento, sia sull'acquisto di prodotti negli stand del Chocolate Show, sia presso alberghi, ristoranti, negozi, musei e altre strutture convenzionate. La ChocoCard permette inoltre di partecipare all’imperdibile concorso con in palio centinaia di fantastici premi tra i quali, al primo posto, l'ambitissima automobile: una Peugeot 108 offerta da Ugolinelli.

Eurochocolate World

Come ogni anno, ad anticipare la kermesse, il 12 iottobre verrà festeggiato il Chocoday. Istituita nel 2005 e promossa da Eurochocolate, la Giornata Nazionale dedicata al Cibo degli Dèi prosegue nel suo intento di celebrare in Italia e nel mondo il cioccolato di qualità. Chiunque condivida le finalità dell’iniziativa può sottoscrivere il Manifesto del Chocoday sul sito www.chocoday.com.

Torna anche il consueto appuntamento con Eurochocolate World, la speciale sezione dedicata ai Paesi produttori di cacao, storicamente patrocinata da ICCO, International Cocoa Organization e da Fairtrade Italia. Un'importante occasione per scoprire cultura e buone pratiche delle nazioni coinvolte, attraverso il consolidato Summit Internazionale, le esclusive degustazioni di cacao e le consuete attività ludico-didattiche. Protagonisti quest’anno presso la Loggia dei Lanari, in piazza Matteotti, Bolivia, Brasile, Colombia, Honduras, Messico, Panama e Venezuela. Lo spazio è visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Quattro i Viaggi di piacere proposti al pubblico all’insegna di imperdibili degustazioni guidate: sabato 19 ottobre alle 14 è la volta della linea di tavolette di cioccolato I love Panama che potranno essere degustate in esclusiva a Perugia in compagnia dell’azienda produttrice panamense; Giovedì 24 ottobre alle 17.30 e sabato 19 ottobre alle 12, grazie al progetto C.R.E.A.T.I.V.E. Cacao, Andrea Onelli condurrà i partecipanti in un originale assaggio di fave di cacao tostate e cioccolato provenienti da Bolivia, Brasile e Colombia; Venerdì 25 ottobre, alle12, protagonista l’Honduras con XOL, il primo cioccolato prodotto nel Paese, con un cacao 100% locale che affonda le sue radici nelle suggestive tradizioni degli antichi Maya.

In programma giovedì 24 ottobre alle 9.30 presso il Salone d’Onore di Palazzo Donini, il Summit internazionale, moderato da Paolo Pastore, direttore Fairtrade Italia, avrà ad oggetto Il cacao come leva di sviluppo delle comunità rurali e urbane nei Paesi produttori. Questi gli interventi: Giselle Canahuati Canahuati, Console Generale dell’Honduras a Roma, Roberto Madrid, Project Manager COAGRICSAL (Honduras), Andrea Onelli, Responsabile educativo C.R.E.A.T.I.V.E. Cacao, Giulia Porrini, Responsabile produzione output C.R.E.A.T.I.V.E. Cacao, Guido Mercado, Delegato Fundacion UNISOL (Bolivia), Naomi Costantini, Segreteria Socio-Economica IILA-Organizzazone Internazionale italo-latino americana, Andrii Grechaniy, Direttore PARIGON CA (Venezuela) e Carlos Bermudez, Direttore Commerciale Veberal Sas (Colombia). Nel corso del Summit saranno assegnati i riconoscimenti di Chocoday Ambassador 2019, la rete internazionale di professionisti e opinion leader pronti a diffondere i principi cardine del Manifesto Chocoday.

Cooking Show e Degustazioni guidate

Tutti i giorni, al Centro Servizi Alessi, i Cooking Show dedicati agli amanti della pasticceria amatoriale per imparare a realizzare facili ricette dal gusto irresistibile guidati da esperti pasticceri e docenti della Scuola di Cucina Peccati di Gola. In particolare, tutti i giorni alle ore 15 l’appuntamento è con Ciocopasticceria, realizza i tuoi dolci come un vero pasticcere! firmato Icam Ciocopasticceria, mentre tutti i giorni alle ore 16.30 sarà la volta di Sweet Buttons, in collaborazione con Italia Zuccheri, per cimentarsi nella realizzazione di dolci creazioni a forma di bottone. Italia Zuccheri, l'unico zucchero proveniente da filiera agricola 100% italiana si conferma quindi lo zucchero ufficiale di Eurochocolate con la sua ampia gamma di prodotti, fra cui Nostrano, il primo zucchero grezzo di barbabietola.

Tanti e per tutti i gusti anche gli appuntamenti con le Degustazioni guidate in programma sempre presso il centro servizi G. Alessi: Praline: fatte e mangiate, Venerdì 18 e 25 Ottobre alle ore 18.00, Sabato 19 e 26 Ottobre e Domenica 20 alle ore 11, in compagnia del maestro cioccolatiere Nicola Maramigi che creerà live delle irresistibili praline; Aerografia al cioccolato, lunedì 21 ottobre alle 18 e martedì 22 ottobre alle 12, insieme al maestro cioccolatiere Nicola Giotti che, con Damaride Russi, illustrerà la sua innovativa tecnica di aerografia indiretta speculare lucida, creando dal vivo coloratissimi bottoni al cioccolato; La cioccolata funzionale L’Angelica: è BuonisSsima!, Sabato 19 e domenica 20 ottobre alle 12, con il pluripremiato maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia che presenterà le ricette della Cioccolata Funzionale BuonisSsima studiate dai ricercatori dell’Istituto Erboristico L’Angelica; Grappa e cioccolato è l’appuntamento firmato Vanini, in programma Sabato e Domenica alle ore 18, in occasione del quale la dolcezza del cioccolato Vanini incontra il sapore deciso delle grappe dell’Istituto Grappa del Trentino.

Cioccolata con l’Autore

Particolarmente goloso quest'anno l'appuntamento letterario di Cioccolata con l'Autore in compagnia di Frankie hi-nrg mc con il suo nuovo libro Faccio la mia cosa, di Mattia Labadessa con Bernardo Cavallino e delle autrici Simona Bertocchi e Patrizia Caraveo pronte a celebrare due importantissime ricorrenze: i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, narrati nel volume I pasticci di Leonardo e i 50 anni dal primo allunaggio, con il libro Conquistati dalla luna. In programma anche Chiara Moscardelli con Volevo essere una vedova, Marco Giarratana alias L’Uomo senza tonno e il suo Romanzo con angolo cottura, Chiara Emiliozzi con Nero fondente, Giulia Ciarapica con Una volta è abbastanza, Silvia Vecchini e Sualzo con 21 giorni alla fine del mondo e Andrea Maggi con il suo Guerra ai prof!

Gli incontri si svolgeranno alle 18, con ingresso libero, presso LaFeltrinelli in Corso Vannucci 78. A tutti i partecipanti sarà offerta una golosa cioccolata calda in tazza Eraclea.

Choco Scuole

Sarà uno squillo di campanella all’insegna della dolcezza quello che, a partire dal prossimo 18 Ottobre, segnerà l’avvio delle attività Eurochocolate riservate alle scuole. Dalla scuola dell’infanzia

alle classi della scuola primaria di primo e secondo grado, i piccoli studenti saranno invitati a scoprire il mondo del cioccolato attraverso tre percorsi a loro dedicati. Due gli appuntamenti firmati ICAM: A lezione di cioccolato, una golosa choco lezione per assaporare e imparare a conoscere i segreti del buon cioccolato, bianco, al latte e fondente, provando l’emozione di sentirsi grandi e Equoscuola: il cioccolato sostenibile, un percorso guidato dedicato alla produzione del cioccolato equo, partendo dalla storia del prodotto, fino ai suoi valori nutrizionali per un incontro ravvicinato con la filiera, dalla piantagione all’assaggio del prodotto finito.

Inoltre, grazie ad Attacca bottone con il cioccolato, i bambini guidati dai pasticceri di Animatamente e La ciliegina che mancava potranno realizzare un goloso bottone animato da confezionare e portare a casa come dolce ricordo. Gli appuntamenti saranno ancora più gustosi grazie alla merenda offerta da Gruppo Grifo Agroalimentare.

Chi vorrà godersi dolci coccole al sapor di cioccolato potrà prenotare, nei giorni del Festival, il proprio trattamento di benessere e bellezza presso l’imperdibile Choco Farm, curata quest’anno dal Centro estetico Beauty Sensation presso la sua nuova sede in piazza Italia 4. I trattamenti sono gratuiti su prenotazione. Per informazioni: +39 331 2348222. La pausa di benessere sarà resa ancora più piacevole dalla degustazione di una Boule Lindor Latte o Pistacchio.

Non mancherà, infine, un assaggio natalizio della seconda edizione di Eurochocolate Christmas che torna nel Comprensorio Dolomiti Paganella, in collaborazione con l’APT Dolomiti Paganella e Trentino Marketing, dal 12 al 15 dicembre e con un’anteprima sulle piste il 7 e 8 dicembre 2019. Il Comprensorio Dolomiti Paganella sarà presente a Eurochocolate con una maxi palla di neve trasparente all'interno della quale il pubblico potrà farsi fotografare.

Protagonisti di Eurochocolate 2019 anche lo stilista Roberto Biagini e il suo storico cavallo di battaglia: il bottone a tre fori che prenderà forma da uno dei quattro blocchi di cioccolato scolpiti nella prima domenica dell’evento. Lo stilista incontrerà inoltre gli studenti del NID – Nuovo Istituto Design i cui bozzetti, che proporranno una libera interpretazione dell’iconico bottone a tre fori, saranno esposti presso il Centro G. Alessi dal 21 Ottobre fino al termine della manifestazione.

Grazie alla partnership con Trenitalia, tutti coloro che sceglieranno di viaggiare in treno e che presenteranno al ChocoCard Point di piazza della Repubblica il biglietto del treno regionale, o l'abbonamento regionale - anche con applicazione sovraregionale Trenitalia - valido da una qualsiasi stazione di origine/destinazione dell'Umbria, potranno beneficiare dello sconto di 1 euro sull’acquisto della ChocoCard e del 10% sul primo acquisto negli stand di Costruttori di Dolcezze.

Minimetrò si conferma partner per la mobilità di Eurochocolate 2019. Partner della manifestazione anche Booking.com e FlixBus.

Radio Subasio, radio leader nel Centro Italia, torna ad essere la voce ufficiale di Eurochocolate 2019.