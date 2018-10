Conto alla rovescia per Eurochocolate, in via Bonazzi speciale degustazione del cioccolato alla cannabis

Mancano pochi giorni al taglio del nastro della nuova edizione di Eurochocolate, che quest'anno festeggia un traguardo importante: 25 anni di matrimonio con la città. Correva l'anno ottobre 1994 quando quando il progetto, che dodici anni prima il suo ideatore Eugenio Guarducci aveva immaginato visitando l'Oktoberfest a Monaco, diventò finalmente realtà. Un progetto che nel tempo ha contribuito a far conoscere le bellezze e le potenzialità della nostra città a un pubblico internazionale, trasversale e multiculturale facendo apprezzare Perugia anche come Città del Cioccolato.

Dal 19 ottobre il capoluogo si preparerà a vivere il 25esimo anniversario della sua creazione e lo farà coinvolgendo tutto il centro storico. Quest'anno infatti via Bonazzi entrerà nel goloso circuito della festa grazie a una speciale degustazione in accordo con i commercianti delle attività della via. Per gli avventori saranno infatti offerti assaggi del cioccolato alla cannabis. Un modo goloso per invitare i turisti a scoprire anche scorci di città non subito visibili, ma non per questo meno affascinanti.

Il minimetrò invece allungherà le corse nel week end in occasione della 25esima edizione di Eurochocolate: nei giorni feriali (venerdì 19, quindi da lunedì 22 a venerdì 26 ottobre) dalle ore 7,00 alle ore 21,05 (ultima corsa). Sabato 20 e sabato 27 dalle 7,00 alle 22,45 (ultima corsa), mentre domenica 21 e domenica 28 ottobre dalle 7,30 alle 21,15 (ultima corsa).