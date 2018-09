Tutti pazzi per il cioccolato, torna Eurochocolate e il corso di degustazione con i grandi Maestri a Perugia

Torna Cioccolatomania il corso di degustazione guidata nato con Eurochocolate nel lontano 1994. Condotto dai più importanti protagonisti nazionali e internazionali del cioccolato e da giovani talenti che poi sono diventati delle vere e proprie chocostar, Cioccolatomania è uno dei primi e fondamentali capitoli della golosa storia di Eurochocolate che quest’anno rivivranno insieme ai suoi personaggi più significativi, appositamente invitati per festeggiare i 25 anni dell’evento.

Hanno già garantito la loro presenza a Perugia, dal 19 al 28 Ottobre 2018, l'artigiano del cioccolato torinese, Guido Gobino (Venerdì 19), maestro nel coniugare tradizione e innovazione nella creazione di nuovi prodotti, ma anche Andrea Slitti (Sabato 20) che, partendo dalla piccola torrefazione di famiglia a Monsummano, in Toscana, è diventato uno dei più importanti cioccolatieri artigianali al mondo.

Non poteva mancare Pierpaolo Ruta (Domenica 21), sesta generazione della famiglia Bonajuto e ambasciatore nel mondo del cioccolato di Modica. Per l’occasione, torneranno a Eurochocolate anche Enric Rovira (Giovedì 25), estroso cioccolatiere catalano, maestro di creatività e artista di un raffinatissimo design al cioccolato, Gianluca Franzoni (Venerdì 26), Presidente e fondatore di Domori, che ha dedicato la sua vita alla ricerca del cacao perduto fra le piantagioni del Sud America e Cecilia Tessieri (Sabato 27), fondatrice di Amedei e prima donna a ricoprire nel mondo il ruolo di maître chocolatier.

Gli incontri, riservati a un massimo di 50 partecipanti, si terranno alle ore 18 presso il Centro Camerale G. Alessi, in via Mazzini 20, nel centro storico di Perugia, cuore dall’evento. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione attraverso il form on line raggiungibile al seguente indirizzo: www.eurochocolate.com/cioccolatomania.

Ad accogliere i prestigiosi ospiti sarà il Presidente e fondatore di Eurochocolate, Eugenio Guarducci, pronto a coinvolgerli in un lungo viaggio tra passato e futuro, a partire da quel lontano 1994. Nel corso degli incontri saranno degustate le golose creazioni dei protagonisti. Anche grazie a Eurochocolate il termine cioccolatomania è, dal 2008, tra i neologismi presenti nel Vocabolario Treccani: http://www.treccani.it/vocabolario/cioccolatomania_%28Neologismi%29/ Venticinque candeline da spegnere per Eurochocolate 2018, vi aspettiamo per festeggiare insieme con i principali protagonisti dell’eccellenza cioccolatiera in Italia e nel mondo.