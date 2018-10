Eurochocolate 2018, con la ChocoCard sconti e premi: vinci un'auto o una crociera di 10 giorni

Si avvicina l’apertura della venticinquesima edizione di Eurochocolate, il Festival Internazionale del Cioccolato che si terrà dal 19 al 28 Ottobre 2018 e che farà arrivare a Perugia un milione di golosi da ogni angolo dello Stivale.

Imperdibile, per ogni chocolover che si rispetti, la ChocoCard: l’esclusiva carta servizi di Eurochocolate che dà diritto a speciali omaggi e sconti durante l’evento, sia sull'acquisto di prodotti negli stand del Chocolate Show, sia presso alberghi, ristoranti, bar, musei e altre strutture convenzionate. In omaggio con la ChocoCard i gadget ufficiali dell'edizione 2018: la ChocoBag, un originale zainetto da ritirare presso i ChocoCard Point e la tavoletta di cioccolato da 75 gr celebrativa della 25esima edizionefirmata Costruttori di Dolcezze, da richiedere presso l’Isola dei Golosi ai Giardini Carducci. In regalo, da ritirare nei rispettivi stand, anche tantissimi altri omaggi.

La ChocoCard assicura inoltre fantastici sconti e agevolazioni per tutto il periodo della manifestazione. Dulcis in fundo, la ChocoCard dà la possibilità di partecipare all’imperdibile e storico concorso a estrazione che mette in palio, come primo premio, un’automobile: una fiammante Peugeot 108 5 porte VTI 72 active. Il favoloso secondo premio –grazie al partner Costa Crociere – consiste in una crociera di 10 giorni per due persone a bordo della nave Costa Favolosa che da Savona toccherà Marsiglia, Malaga, Lisbona, Cadice, Barcellona per poi tornare a Savona. Terzo premio il Soggiorno in Imperial Suite a Borgo Brufa SPA&Resort di Torgiano (PG): 3 notti in mezza pensione per due persone in Imperial Suite, con piscina privata e sauna ad infrarossi ad uso esclusivo.



Fabio Carrozza, Event Manager di Eurochocolate, spiega: “Quest’anno siamo lieti di presentare una ChocoCard più ricca che mai: ben 122 i premi messi in palio grazie al concorso ad estrazione per aggiungere, alla piacevolezza del cioccolato, la sorpresa di graditissimi regali”. Quarantamila le Chococard vendute nel 2017, una cifra importante che le previsioni fanno immaginare possa essere superata nell’edizione del venticinquennale. Informazioni e regolamento del concorso all’indirizzo:

http://www.eurochocolate.com/perugia2018/chococard/concorso