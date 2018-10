Eurochocolate torna più bella che mai per festeggiare le Nozze d'argento: tutte le novità e la super scatola di delizie...

Nozze d’argento per la manifestazione più golosa dell’anno. Per dieci giorni Eurochocolate torna nel capoluogo perugino, dal 19 al 28 ottobre, con una 25esima edizione ricca di sorprese. Per stupire ancora una volta il trasversale pubblico della Festa, piazza IV Novembre ospiterà una super attrazione: una maxi scatola di cioccolatini di ben 4 metri, con all’interno 25 prelibatezze assortite di cioccolato.

Tutti gli eventi del goloso contenitore che ha reso negli anni Perugia, capitale del cioccolato, sono stati presentati questa mattina in una cornice d’eccezione: Palazzo Gallenga, sede della prestigiosa Università per Stranieri di Perugia, alla presenza del rettore Paciullo. Un luogo scelto non a caso: la vocazione multiculturale dell’Università che sposa una manifestazione che parla a Perugia, all’Italia, al mondo. Le novità non finiscono qui. L'Università per Stranieri di Perugia e la Florida International University di Miami, nell'ambito del progetto COIL, hanno infatti ideato il contest "Il cioccolato parla italiano: Perugia-Miami per il 25°" per festeggiare il compleanno di Eurochocolate. Al concorso hanno partecipato studenti stranieri che studiano la lingua italiana nelle Università, licei e scuole medie della Florida e che hanno realizzato video, foto e immagini inedite per celebrare il cioccolato e il Festival che lo rappresenta. I nomi dei vincitori saranno svelati Giovedì 25 ottobre alle ore 17.00 a Palazzo Gallenga.

Presente l’imprenditore e ideatore di Eurochocolate, Eugenio Guarducci: “Venticinque anni che hanno segnato la storia del Cioccolato in Italia e hanno qualificato Perugia a livello internazionale come Città del Cioccolato”. “Si possono tracciare due tipi di bilancio in 25 anni di manifestazione – risponde Guarducci ai nostri microfoni – quello turistico e quello culturale. Nell’ottobre del 1994, la stagione turistica a Perugia e in Umbria era bassa, ora è altissima. E poi c’è la cultura materiale. In 25 anni di Eurochocolate si è potuto osservare una crescita nel consumo procapite del cioccolato. Siamo passati dai 2 ai 4 chili pro capite all’anno. Ma non solo – continua Guarducci – la manifestazione ha contribuito ad accrescere e valorizzare il turismo locale, le piccole e medie imprese”. “Questa manifestazione è cresciuta contribuendo a confermare Perugia come città degli eventi – sottolinea l’assessore comunale Cristiana Casaioli".

Ma quali saranno le principali attrazioni da non perdere? Immancabili, anche quest'anno, le mega sculture della Perugina realizzate da dei veri e propri maestri dell'arte del cioccolato, in programma domenica 21 ottobre nelle classiche, ormai, postazioni del centro storico: Piazza IV Novembre, Piazza Matteotti e Corso Vannucci. E ancora cocking show, degustazioni, incontri e un temporary shop speciale: ODstore aprirà i battenti nel periodo di Eurochocolate e verrà ospitato nell prestigiose Logge di Braccio.

Tra i golosi eventi che renderanno magici questi dieci giorni di festa, ci sarà un appuntamento anche con l'alta pasticceria: Renato Ardovino, il re del Cake Design italiano, salirà sul palco della principale piazza di Perugia con uno special event in collaborazione con "Le torte di Renato".

Altra novità sarà il Barton Park, l'area verde inaugurata da poche settimane a Pian di Massiano, che ospiterà il tour del Mulino Bianco. sarà un percorso interattivo e gratuito con dolci soprese. Anche per questa edizione, immancabile è la Choco Card che permetterà di avere sconti e omaggi durante il festival.

Parentesi dal mondo con l'Eurochocolate World, con una speciale sezione dedicata ai produttori di cacao. Protagonisti all'ex Chiesa Santa Maria della Misericordia in via Oberdan, saranno: Camerun, Costa D'Avorio, Ecuador, Messico, Perù, Repubblica Dominicana e Sao Tomè e Prìncipe. Non resta che attendere che buttarsi nel magico mondo del cioccolato.