"Eticamente", impresa e cultura per l'Italia: se ne parla il 12 ottobre a Todi

Sabato 12 Ottobre (ore 10-12 presso il Museo Civico di Piazza del Popolo, Todi) si svolgerà un convegno dal titolo “Impresa e cultura per l’Italia”, per portare in Umbria la testimonianza di persone ed aziende che credono in un approccio positivo al lavoro.

E’ certo, infatti, che il bene crea sviluppo e collaborazione tra persone che lavorano, che grazie al lavoro è possibile creare amicizie e benessere collettivo, che le buone pratiche possano far crescere gli utili; inoltre, sul territorio esistono moltissime aziende che attuano questa visione aziendale, ma sono spesso poco valorizzate.

Per questo motivo Vincenzo Silvestrelli e Riccardo Di Liberto, promotori dell’evento, intendono avviare un processo di “messa a sistema” dei diversi attori che quotidianamente con il proprio lavoro lottano per realizzare questa idea.

Tra le persone e le aziende che credono in questa visione positiva, a Todi ci saranno: Salvatore Liberato di Accenture Technology Solutions, Nevio Baldinelli che racconterà il suo vissuto durante i progetti realizzati con Telecom Italia, Marco Neri di Almaviva , Carmen Botti e Luigi Di Chiara di Rai Way.

L’occasione sarà utile per un confronto, alla presenza dell’amministrazione comunale, con gli imprenditori umbri e con gli esponenti del mondo del sistema formazione sul modello di integrazione win-win tra il mondo aziendale e quello formativo. Perché un lavoratore formato e inserito nel giusto contesto può davvero contribuire alla sua crescita personale ed a quella della collettività.

Questi stessi relatori sono stati infatti protagonisti di alcuni progetti del Network Scuola Impresa, programma che ha realizzato diversi progetti su tutto il territorio italiano.

Va ricordato che a Todi è nato l’Osservatorio regionale per il welfare aziendale, con la collaborazione del Comune, che già da qualche anno si occupa di raccogliere le buone pratiche aziendali realizzate in Umbria e sensibilizzare il territorio all’utilizzo di strumenti per il benessere lavorativo.