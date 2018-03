Escursione nel territorio di Bevagna con l'associazione L'Olivo e la ginestra

L’Olivo e la ginestra propone un’escursione nel territorio di Bevagna per domani 18 marzo. Ritrovo e partenza ore 8.40 presso la cantina Dionigi di via Madonna della Pia.

Da qui in marcia per il paese di Cantalupo, lungo la via che da Torgiano e Bettona si protende verso Bevagna. Il percorso si snoda lungo una zona a forte vocazione vinicola. Attraverso vigne, oliveti, fossi e vie agresti si perviene ai borghi di Castelbuono e Limigiano.

Paesi silenti e pietrosi che costituiscono la rustica bellezza del nostro territorio, intriso di memorie e testimonianze materiali. Immersa in un panorama collinare, la comitiva dei camminatori attraversa campi densi di filari. Quindi il ritorno al punto di partenza, dopo aver percorso un tragitto di circa 10,5 chilometri, con un dislivello di circa 250 metri.

Il tempo di percorrenza previsto dovrebbe aggirarsi intorno alle tre ore e mezza. Al termine, per chi vorrà, è prevista una sosta presso la cantina Dionigi per un momento conviviale, con degustazione di grandi vini, accompagnati da bruschette e affettati. Il costo dell’intero momento ricreativo ammonta a €10. Prenotazioni a: graziano_vinti@libero.it. Cellulare 349 4642484